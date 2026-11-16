Гутереш иска ограничения за "безпощадните" роботи убийци

"Предприемете мерки, за да предотвратите употребата и разпространението на тези безпощадни оръжия." С тези думи генералният секретар на ООН Антониу Гутереш се обърна днес към политическите лидери, за да договорят юридически обвързващи правила за автономните оръжия, които могат да убиват без човешка намеса. Гутереш говори във видеопослание на откриването на срещата в Женева на 128 страни, участващи в Конвенцията на ООН за определени конвенционални оръжия.

Често наричани "роботи убийци", изцяло автономните смъртоносни оръжия могат да идентифицират и да проследяват цели и да извършват смъртоносни атаки без човешка намеса, пише ДПА. В срещата тази седмица тема ще бъде именно въвеждане на ограничения и евентуална забрана на подобни системи. Очаква се решение да бъде взето до петък като трябва да бъдат преодолени резервите на САЩ, Израел и Русия.

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