Пророчески аналогии: Скоро армията на Путин ще нахлуе другаде в Европа (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Путин предлага идеи за преначертаване на европейския ред за сигурност. В мечтите си той се вижда в Ялта през 1945 година. Проблемът е, че за да предложи идеи от такъв мащаб, първо трябва да спечели световна война. Последния път, когато проверих, Русия беше прекарала 4 години и 8 месеца да превземе село Мала Токмачка в Запорожка област – почти". Това написа в своя официален профил в социалната мрежа "Х" Андрий Сибиха.
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🚨 The parallels are striking. The video shows archival footage from the Yalta Conference featuring Stalin, Roosevelt and Churchill In February 1945, the leaders of the United States, the Soviet Union and Britain met in Crimea to discuss the shape of the post-war world. The decisions made by the three powers shaped the fate of entire nations for decades to come. Today, there are fears around the world that the upcoming talks between Putin, Xi Jinping and Trump could become a new Yalta. Major powers could once again strike deals without taking the interests of other countries into account — including Ukraine. The trilateral summit is scheduled for November 19 in China.— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026
Сибиха напомни и подчерта: "Русия е загубила над 1,6 милиона убити и ранени войници, но не е постигнала нито една от целите на инвазията си. Само през октомври тя загуби 54 400 войници, докато Украйна освободи повече територии, отколкото Русия успя да завземе. На този етап най-многото, което Путин може да договори, е справедливо прекратяване на огъня по настоящата линия на контакт, а не сфери на влияние в Европа. Честно казано, Европа не се нуждае от нов ред за сигурност. Тя вече има такъв, който Русия продължава да нарушава. Най-добрият план за безопасна и свободна Европа е да се сложи край на руската агресия срещу Украйна".
Putin is floating ideas for redrawing Europe's security order. In his dreams, he sees himself at Yalta in 1945. The problem is, to propose ideas on that scale, you first need to win a world war. Last time I checked, Russia had spent four years and eight months "nearly capturing" the village of Mala Tokmachka in the Zaporizhzhia region. Russia has lost over 1.6 million troops killed and wounded, yet has not achieved a single goal of its invasion. In October alone, it lost 54,400 occupiers, while Ukraine liberated more ground than Russia managed to seize. At this stage, the most Putin can negotiate is a fair ceasefire along the current line of contact, not spheres of influence in Europe. Frankly, Europe does not need a new security order. It already has one, which Russia keeps violating. The best plan for a safe and free Europe is to end Russia's aggression against Ukraine.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 15, 2026
Украинският външен министър публикува и друга позиция: 2007: "В Мюнхен Путин нарича разширяването на НАТО "заплаха". 2008: В Букурещ Кремъл отправя заплахи относно перспективите на Грузия и Украйна за НАТО. След няколко месеца по-късно Русия нахлува в Грузия. 2021: Москва изисква край на разширяването на НАТО и връщане към 1997 година. След няколко месеца Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна. Сега същият ултиматум се завръща под нов етикет: "Европейска архитектура на сигурност".
Това не е покана за диалог. Историята показва какво следва - нова ескалация на военните действия от страна на Русия в агресивни форми, включително откровена въоръжена агресия. Вместо да играем в игрите на Русия, е време да увеличим натиска върху руския режим, да принудим Путин да приеме сериозно мирните усилия и да прекратим агресията на Русия срещу Украйна". На този фон – спомен как през 2003 година руският диктатор уж подписа договор с Украйна, с който Русия официално признава границите на Украйна от 1991 година:
We have seen this before. 2007: in Munich, Putin calls NATO enlargement a “threat”. 2008: in Bucharest, the Kremlin issues threats over Georgia's and Ukraine's NATO prospects. In a few months, Russia invades Georgia. 2021: Moscow demands an end to enlargement and a rollback to 1997 lines. In a few months, Russia launches a full-scale invasion of Ukraine. Now the same ultimatum is back under a new label: "European security architecture." This is not an invitation to dialogue. History shows what follows: a new escalation of hostilities by Russia in aggressive forms, including outright armed aggression. Instead of playing in Russia’s games, it is time to increase pressure on the Russian regime, force Putin to take peace efforts seriously, and end Russia’s aggression against Ukraine.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 15, 2026
2003. Putin and Kuchma sign a treaty in which Russia officially recognises Ukraine’s state border Just 11 years later, war will break out in Donbas, making it clear that to Putin, any agreement is nothing more than a piece of paper. A must-watch for anyone who still thinks they can negotiate with a maniac and trust his promises.— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026
Русия търпи сериозни удари, но недостатъчно
Известният аналитичесн телеграм канал „Око Гора“ (Окото на Хор) публикува две оценки какви са последствията от серия мащабни украински въздушни атаки в Русия. Първата касае унищожителния удар в Уст-Луга – според "Око Гора" при всички досегашни украински въздушни атаки срещу руското пристанище, 20 от общо 56 резервоара-цистерни в пристанището са унищожени, а по още 12 има щети. Атаката от 11 ноември е довела до унищожението на 5 резервоара-ацистерни и щети по още 9, което подсказват сателитни кадри, публикувани от Радио "Свободна Европа". Отделно са щетите и пораженията по друга инфраструктура – ОЩЕ: ВИДЕО и СНИМКИ: Олеле, дизелът на Тръмп - какво подпали Украйна в Уст-Луга
Oko Gora analysts say 20 of the 56 tanks at Ust-Luga port are destroyed and 12 more damaged, while 24 remain undamaged. The November 11 attack accounted for five destroyed and nine damaged. The count excludes damaged infrastructure, they add. https://t.co/oS7Rxz0gS3— WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2026
Освен това – вече най-малко 6 моста в Ростовска област и Новоазовска община в Донецка област, които са много важни за сухопътните връзки към Херсонска, Запорожка и Донецка област, са били ударени през последните 30-тина дни. Само че и военновременният ръководител на Запорожка област Михайло Семикин информира в официалния си канал в Телеграм, че заради удари с руски авиобомби е спряно движението по Преображенския мост, който свързва двете половини на град Запорожие през река Днепър:
Oko Gora analysts say at least six bridges in Rostov region and Donetsk region's Novoazovsk district were hit over the past month. That stretch is the main logistics route for Kherson, Zaporizhzhia and part of Donetsk region, they add. https://t.co/Vj8rojv0M3— WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2026
В редното си вечерно видеообръщение, украинският президент Володимир Зеленски посочи, че украинските въздушни удари вече са свили с над 55% капацитета на Русия да преработва петрол и да произвежда горива. Зеленски също напомни, че през октомври над 50 000 руски войници са загубили живота си или са били инвалидизирани на бойното поле в Украйна, а за ноември се очаква броят да е още по-голям. Същевременно той добави, че руснаците вече са променили тактиката в стратегията си да принудят Украйна да се предаде, като съсипят условията за живот в страната с бомбардировки по ключова инфраструктура. По думите му, Русия си избира един регион в Украйна и няколко дни го засипва с ракети, далекобойни дронове и където е възможно с авиобомби, като се цели във всичко важно за съвременния живот: ел. подстанции, електропроводи, търговски центрове, ВиК обекти и т.н. Пример е Днепропетровска област – 131 руски обстрела по цели там от началото на септември досега. В Киевска област са 125, в Житомирска и Сумска – по над 100, уточни Зеленски и благодари на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че ще има спешни доставки от ЕС на оборудване за украинския енергиен сектор. Изрично украинският държавен глава каза, че след последните по-масирани въздушни удари има частично възстановяване на тока по места в Украйна, но предстои още много работа - ОЩЕ: Русия атакува Украйна с нова тактика: Зеленски разкри подробности (ВИДЕО)
Пример за руския терор – в Одеса беше ударен дилърски салон на Mercedes-Benz, според местните власти. Сградата на дилъра и складове, включително и склад за зърно, са били унищожени. Атаката е причинила пожари и няколко автомобила са се запалили. Няма данни за пострадали хора.
По въпроса с руските военни жертви - в интервю за ТАСС военният комисар на Москва Максим Локтев заяви, че за жителите на Москва е станала достъпна "алтернативна" военна служба. Каква е тя – да подпишат договор да станат оператори на военни дронове, вместо да минават задължителна военна служба. "Появи се алтернатива на стандартната задължителна военна служба - гражданите, подлежащи на наборна служба, имат право да се запишат в силите за безпилотни системи по специален годишен договор вместо задължителна военна служба. Това се счита за наборна служба. Процесът на подбор е за позиции като оператори на дронове, инженери и техници, като се дава приоритет на кандидати с опит в областта на информационните технологии, електрониката, радиотехниката и авиомоделизма", заяви Локтев. Той обаче не уточни правната разлика между "специален годишен договор" и обикновена набор, както и договори за професионална служба в руската армия. В Руската федерация вече възрастта за наборна служба е от 18 до 30 години. Решението за наборна служба в Русия е важи 12 месеца и е валидно в цялата страна, електронна призовка трябва да се появи в рамките на 30 дни от публикуването ѝ в специалния регистър, а съответната наборна комисия може да реши дали да има отсрочка или освобождаване без лично явяване на новобранеца. Преди войната в Украйна договор можеше да бъде подписан само след 3 месеца военна служба или след завършване на средно професионално образование и само за лица под 40-годишна възраст.
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 15 ноември е имало 141 бойни сблъсъка спрямо 171 на 14 ноември. Руснаците са хвърлили 282 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 29 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2337 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 350 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 7429 FPV дрона, което е с около 480 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сводката на украинския генщаб.
18 руски пехотни атаки са проведени в направлението от Торецк към Константиновка, като това е бил най-горещият участък на фронта за последните 24 часа според украинския генщаб. Само 7 руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – Z-каналът "Рибар" казва, че там има леки промени в позиции, при село Добропиле (да не се бърка с Добропиля), където в източните покрайнини са се появили украински войници. В Купянското, Олександриевското и Краматорското направление не е имало нито една руска пехотна атака за последното денонощие, докато западно от Гуляйполе, с поглед към Орехов и в самото Ореховско направление е имало само 3 руски пехотни атаки. Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец информира, че село Филия, в Олександриевското направление (Новопавловка) вече е изцяло под украински контрол.
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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 158 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 77 от тях са били реактивни. Свалени са 131, 55 от които са били реактивни, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб. На 19 места в Украйна са отчетени удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи. В Днепропетровска област е загинал 1 човек,а 10 са били ранени, съобщава украинската спешна служба на страницата си във Facebook. Уцелени са 12 автомобила – 2 са изгорели, както и контактна мрежа на тролейбуси от градския транспорт в Днипро. Най-големият частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна ДТЕК обяви, че заради руска въздушна атака без ток са 52 000 абонати в Одеска област - ОЩЕ: 1336 свалени дрона: Руското пристанище Азов е "осветено" от пламъци (ВИДЕО)