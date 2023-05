България в центъра на нов доклад за Шенген, ЕК призовава за приемането ни

Нещо повече въпросът е заложен сред основните приоритети в доклада, които са общо седем наброй. Наред с разширяването на Шенгенското пространство, като основни приоритети са изведени още консолидиране на управлението на Шенген, по-нататъшно укрепване на външните граници на ЕС, подобряване на ефективността на системата за връщане, подобряване на вътрешната сигурност на Шенгенското пространство за борба с организираната престъпност и трафика на наркотици и по-доброто използване на инструментите на визовата политика на ЕС за справяне с незаконната миграция и рисковете за сигурността. ОЩЕ: Демерджиев: Шенген има нужда от България

Докладът е част от инициативата на Комисията за по-нататъшно укрепване на управлението на Шенген чрез годишно докладване, представящо състоянието на зоната, идентифициране на предизвикателства и най-добри практики, както и приоритетни области за действие. Докладът за състоянието на Шенген ще послужи като основа за политически дискусии и ще бъде насочен към Шенгенския съвет на 8 юни 2023 г. ОЩЕ: Испания ще подкрепи България за Шенген

В доклада се посочва още, че Шенген като цяло функционира добре и е стабилен. Наред с това се отчита необходимостта от допълнителна работа за продължаване на укрепването на управлението на външните граници и от засилване на полицейското сътрудничество.

Schengen remains a crown jewel of 🇪🇺 integration but one that needs to be constantly nurtured.



We present the second State of Schengen Report, which aims to identify challenges, best practices, and priority areas for action in order to strengthen Schengen governance.



