Българите са най-притеснени от цените и инфлацията в целия ЕС в навечерието на еврото: Проучване

В навечерието на приемането на еврото България е държавата, чиито граждани са най-притеснени от повишаващите се цени и инфлация от всички държави-членки в Европейския съюз (ЕС), а мнозинството от българите (56%) считат, че Европейския парламент (ЕП) следва да приоритизира именно темата с цената на живота като първостепенна.

Това показват част от данните в новото проучване на Евробарометър от началото на септември, с което Actualno.com се сдоби ден преди официалното му публикуване от европарламента. Изследването е проведено сред 27-е страни членки в периода 5 - 29 май 2025 г. с преки интервюта лице в лице на 26 410 души и е представително за европейските граждани в страните от ЕС (над 15 г.)

Според данните заедно с България най-разтревожени от цените и инфлацията са още гражданите в страни като Хърватия, която пък прие единната европейска валута през 2023 г. Следващи в класацията са още страни като Ирландия, Словакия и Естония. На този фон като най-важен приоритет за ЕП да бъде отбраната и сигурността посочват водещите балтийски държави – мнозинството от гражданите на Дания, Нидерландия, Финландия и Литва искат евродепутатите да поставят като първа задача колективната сигурност.

И още любопитни данни в проучването: за половината гърци например Европарламентът следва да подкрепя икономиката и да си постави за цел повече работни места, а за страни като Португалия и Кипър най-важни са намаляването на бедността и социалното изключване. В питането европейските граждани трябва да посочат четири основни приоритета, с които трябва евродепутатите да се справят като проблеми - въпрос, който се изследва при всяко проучване на Евробарометър. Според настоящите данни за септември 2025 г. колективната отбрана и сигурността остават първостепенен приоритет след цените (37%), следвани от конкурентоспособността и икономиката (32%), енергийната независимост (27%) и образованието (25%). Повишение в стойностите спрямо предишното проучване от началото на 2025 г. бележат приоритети като човешките права, дипломацията, външните работи и др.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Къде е ЕС сега?

Според данните на Евробарометър непрестанно нараства доверието в Европейския съюз. Настоящите числа са красноречиви – рекордни нива от 52% одобрение, като за последното десетилетие само през есента на 2021 г. са били по-високи (54%). Запазват се стойностите на 16% негативно настроени, които също са стандартни нива за последните десет години. В България картината е подобна – половината българи одобряват европейската идентичност на страната ни, 28% са неутрално настроени, а всеки пети българин е против. На този фон на дъното на класацията по одобрение към ЕС очаквано са гражданите на страни като Чехия, Полша и Унгария. Запазва се и възходящата тенденция от последните три години в подкрепата към Европейския парламент – нивата на доверие възлизат на 41% за целия ЕС и 44% за България.

По отношение на общия европейски бюджет и финансирането на европроекти от ЕС към държавите членки и най-вече контрола по разходването на тези пари, европейските граждани са категорични - 90% подкрепят затягане на контрола от Брюксел към столиците. Това на практика означава, че при колективни проекти европейците имат повече доверие на ЕС за контрол на харченето на евросредства, отколкото на националните правителства. 85% категорично заявяват, че ЕС трябва да изисква спазване на върховенство на закона и демократичните принципи при получаването на средствата от столиците.

На този фон нараства минимално и процентът на хората, които считат, че държавите членки трябва да са по-обединени в общите си реакции срещу глобални кризи, визирайки най-вече сигурността и колективната отбрана – отново 90%. Данните са показателни и идват в контекста на нуждата от обща европейска военна мощ и на фона на инициативата на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и нейната международна обиколка в страни с военно производство, включително и България, по приоритета за скоростно модернизиране и въоръжаване на колективния ЕС срещу външни заплахи, най-вече с адресат Русия. Подобна обща реакция среща подкрепата и на 74% от българите. По-ниски обаче остават нивата на подкрепа по въпроса със засилването на ролята на ЕС в предпазването на гражданите на страните от общи кризи – едва 70% подкрепят такава инициатива, а нивата за България по тази тема са съотв. 56% за, 17% против, а 27% искат ЕС да си остане със същата роля.

Снимка: Getty images

Усещате ли промяна в живота си?

Един от стандартните въпроси в мащабните проучвания на Евробарометър засяга и темата с влиянието на европейските институции в ежедневния живот на европейските граждани. Според актуалните данни за всеки седми от десет европееца ЕС има влияние в ежедневния живот, но за едва половината от тях това влияние е позитивно. Според 31% то е нито позитивно, нито негативно, а за 18% - изцяло негативно влияние. По този въпрос данните за България са изненадващо високи - за 51% от българите ЕС има позитивно влияние в ежедневния живот, а за всеки пети българин има негативно въздействие.

На този фон обаче страната ни остава на дъното по отношение на оценяване на ползите от членството в ЕС – за 58% от съгражданите ни България има баланс относно предимствата и недостатъците от еврочленството при средно 73% за целия ЕС. Отличниците в тази класация са гражданите на държави като Малта (93%), Дания и Ирландия (90%), Португалия (89%) и т.н.

Снимка: ЕР

За българите най-важните ползи от членството ни в ЕС остават възможността за работни места (за 47%, заедно със Словения и Хърватия), като в цялост държавите оценяват най-вече възможността за колективна сигурност и отбрана, особено отчетливо при балтийските държави. С висока подкрепа са твърденията, че ЕС осигурява икономически растеж на държавите поотделно и заедно (36%), както и нови възможности за развитие (29%).

