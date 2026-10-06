Кабинетът "Радев":

"Враждебен акт": След атаката в Черно море СДС обвини кабинета в мека позиция срещу Русия

06 октомври 2026, 13:10 часа 598 прочитания 0 коментара
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"Враждебен акт": След атаката в Черно море СДС обвини кабинета в мека позиция срещу Русия

СДС категорично осъжда този акт на агресия, извършен от Руската федерация в изключителната икономическа зона на България. Макар и да не се явява нарушение на териториалната цялост, тъй като е извън териториалните ни води, ние приемаме тези атаки като враждебен акт, подкопаващ меката политика на правителството", се посочва в позиция на СДС по повод ударите на руски дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. 

Припомняме, че днес около 3.00 часа морски и въздушни дронове са атакували два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, като екипажът на единия кораб е в неизвестност, докато българската държава полага усилия за спасяване на хората от втория плавателен съд. ОЩЕ: "Абсолютно недопустима атака": Радев заговори за риск от глобален конфликт и даде данни за оцелелите в Черно море

"Москва на сълзи не вярва"

Според СДС това доказва още веднъж, че режимът в Москва не разбира от добронамереност и се готви да разшири конфликта чрез хибридни операции и други провокации. „Москва на сълзи не вярва!“, посочват още от партията-

Призив към кабинета

От СДС призовават българското правителство към координирана позиция с партньорите от НАТО и Европейския съюз. Само заедно можем да сдържаме агресията. ОЩЕ: "България не само закъснява с мерки, но и върви в грешна посока": Проф. Тагарев след атаката в Черно море

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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