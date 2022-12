Часове преди Нова година: Поредна руска атака срещу Киев

Губернаторът на Киевски регион предупреди малко преди това за възможна наближаваща ракетна атака и че противовъздушната отбрана в региона атакува цели. Хотел в Киев е претърпял щети от експлозия в града, написа в Телеграм Кирило Тимошенко - помощник на президента Володимир Зеленски. Той добави, че службите за спешна помощ се отправят към мястото, но не предостави повече подробности, предава БНР.

In #Kyiv, a hotel was damaged as a result of a missile attack, media reports citing the Presidential Office. pic.twitter.com/avEA01zqwj