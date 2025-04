Чеченският главорез "Тарзан" е убит от украинците в Курск - там, където уж Русия вече победи

На фона на хвалбите на руския диктатор Владимир Путин, че Курска област вече била изцяло върната под контрол от руската армия, известни руски военнопропагандни телеграм канали споделят новина - 47-годишният командир на батальон на Четвърта бригада със специално предназначение "Ахмат" Бувайсар Умханов с позивна "Тарзан" е убит точно в Курска област. Това е станало на 24 април - "Ахмат" е пряко подчинена на руското военно министерство.

Още: Русия е възвърнала изцяло контрола над Курска област, твърди Москва

Russian and Chechen sources report the death of Buvaysar Umkhanov, call sign “Tarzan,” commander of the “Akhmat” Chechen battalion. Known for brutal assaults in Severodonetsk, he was a propaganda figure until ZSU eliminated him in Kursk. pic.twitter.com/nyw4F7noOv — WarTranslated (@wartranslated) April 27, 2025

Според украинския канал "24 часа", който цитира руски информационни източници, Умханов е убит при удар срещу команден пункт на руската армия, нещо подобно на долното видео:

Ukrainian scouts from the 92nd Assault Brigade, using a Shark UAV, detected an enemy logistics base and coordinated a devastating artillery strike on it, likely on the Kursk front. pic.twitter.com/mOeu5r8Auu — WarTranslated (@wartranslated) April 27, 2025

За случилото се съобщи и командирът на формированието "Ахмат" генерал Апти Алаудинов. Умханов стана известен при кървавите боеве в Севердонецк през 2022 година, когато градът беше смлян от бомбардировки от руснаците и преди Украйна да има достатъчно като количество системи за залпов огън HIMARS и FPV дронове. На Умханов му се носи славата на "супергерой" точно заради Северодонецк.

Бувайсар Умханов е включен и в украинската база данни "Миротворец" за участие в "геноцида над украинския народ" и военни операции срещу Украйна.

The Russian military leadership once again boasts about imaginary victories, only to get tangled in its own lies. Yesterday, Gerasimov reported the "full liberation" of Kursk, and Putin rushed to congratulate the troops. But wait — the commander of Russia's 810th Marine Brigade… https://t.co/12w1UiDUqS — WarTranslated (@wartranslated) April 27, 2025