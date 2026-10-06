Черно море под обстрел: Поредицата от атаки стигна до България

Атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море на 6 октомври идва на фона на серия от инциденти с плавателни съдове и пристанищна инфраструктура в региона през последния месец. Само за няколко седмици търговски кораби бяха поразявани край Одеса, в близост до румънските води и в самото украинско пристанище, а напрежението принуди корабни оператори да търсят нови начини за защита срещу дронове.

9 септември: атаката срещу "TEDY"

Един от най-тежките случаи през последния месец е от 9 септември. Сомалийският влекач "TEDY" беше атакуван с дронове край Одеса, като след първоначалния удар плавателният съд се насочи към румънското пристанище Констанца. По време на прехода обаче той е бил атакуван още два пъти. Още: Дроновете могат да бъдат само руски: Чавдар Стефанов за атакуваните кораби край Бяла (ВИДЕО)

При нападенията загинаха двама азербайджански членове на екипажа, а други двама получиха изгаряния и бяха откарани в болница в Черноморск. На борда е имало общо 10 души. Украинските власти обвиниха Русия за атаката, докато руското министерство на отбраната съобщи, че е нанесло удар по влекач, съпровождащ кораби към Одеса, като не посочи името на плавателния съд. Азербайджанското външно министерство не приписа отговорността на конкретна страна.

Отново удари край Одеса

Само дни по-късно съобщенията за нападения срещу корабоплаването продължиха. На 16 септември беше съобщено за поразени два насипни товарни кораба в района на пристанище Одеса. Впоследствие руското министерство на отбраната обяви, че е атакувало кораби, за които твърди, че превозват военни доставки.

На 18 и 19 септември Москва съобщи за нови удари срещу плавателни съдове в района на Одеса и Черно море. На 19 септември руското министерство на отбраната заяви, че са били атакувани два търговски кораба - украински сухотоварен кораб, пътуващ към Одеса, и танкер в пристанището на Одеса, като според руската страна плавателните съдове са превозвали военни материали. Тези твърдения не са били независимо потвърдени. Още: "Или са руски, или са украински": Радев няма да задейства член 4 заради дроновете в Черно море

Серията от удари около украинските пристанища показва и друга тенденция - рискът за търговското корабоплаване вече не е свързан само с мини или военни действия в непосредствена близост до брега.

Рискът стигна и до Румъния

През септември румънските власти отчетоха и множество случаи на открити фрагменти от дронове по крайбрежието и във водите на страната. На 11 септември бяха регистрирани няколко отделни инцидента по Черноморието, включително открити фрагменти, при част от които е установено наличие на експлозиви.

Мащабът на риска за цивилното корабоплаване беше подчертан и от анализ на морската сигурност в началото на септември. Според Reuters търговски кораби и танкери, преминаващи през Босфора, вече използват импровизирани средства за защита от дронове - мрежи, резервоари с вода и автомобилни гуми. Причината е нарастването на атаките от руска и украинска страна срещу кораби и пристанищна инфраструктура в Черно море. Още: "Властта се държи като хипита в Уудсток": ГЕРБ поискаха КСНС заради ударите в Черно море

5 октомври: напрежение край Румъния

На 5 октомври напрежението стигна още по-близо до България. Товарният кораб "Royad Mammadov", плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, се запали и впоследствие потъна в румънската изключителна икономическа зона, на около 30 морски мили южно от Сфънту Георге.

Корабът е превозвал царевица от Украйна към Италия и е бил с азербайджански и индийски членове на екипажа. Румънските власти потвърдиха смъртта на двама души, а 11 членове на екипажа бяха спасени. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил ударен от руски дронове, но румънските власти не са потвърдили окончателно причината за инцидента.

Малко по-късно за един загинал и седем пострадали членове на екипаж на товарен кораб, плаващ под флага Маршаловите острови, след атака в Черно море, съобщи и председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. Още: "Не беше посочен виновникът – Путин": Денков след атаката с дронове в Черно море

Само часове по-късно следващият тежък инцидент вече беше в българската изключителна икономическа зона.

6 октомври: атаката до Бяла

В ранните часове на 6 октомври два търговски кораба - "ALFA WATAN", плаващ под флага на Того, и "ABLE", под флага на Палау, са били поразени от дронове на около 70-80 мили от българския бряг, в района източно от Бяла.

"ALFA WATAN" е получил тежки повреди и е потънал, като към момента на първоначалните съобщения съдбата на екипажа му не беше изяснена. На борда на "ABLE" е избухнал пожар, а целият му екипаж от 18 души е евакуиран с българския ферибот "DIOSCURIA". Двама моряци са били тежко ранени и откарани за лечение във Варна. Българските власти определиха случая като първата подобна атака срещу корабоплаването в българската икономическа зона, но към момента не е установено официално кой стои зад нападението.