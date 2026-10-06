Дронове удариха кораби в български води на Черно море, тече мащабна спасителна акция

Два кораба са били ударени от дронове в български води на Черно море. Тече мащабна спасителна операция, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, съобщи БНТ. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби във водите на България. Информацията още не е потвърдена официално.

По предварителни данни мишена на атаките са станали два търговски кораба. Единият кораб плава под флага на Того, а другият - под флага на Палау.

Екипи на Военноморските сили и на Гранична полиция пътуват към мястото на инцидента.

Двата кораба са подали сигнали, че бедстват. Около 9 часа тази сутрин единият е изчезнал от радарите на Гранична полиция, съобщи БНР. Екипажът на единия от корабите е в неизвестност, а моряците от втория плавателен съд са спасени.

Два кораба са атакувани край България https://t.co/hSVMKWwUmV — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 6, 2026

Премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. ОЩЕ: Радев свиква спешна среща заради ударените кораби в Черно море (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова пък променя програмата си, като се отменя посещението ѝ във Велико Търново.

Припомняме, че вчера турски търговски кораб, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, потъна в Черно море, след като беше ударен при атака с дронове. Румънските власти съобщиха, че 11 членове на екипажа са спасени с хеликоптер, а двама са загинали. Няма официално потвърждение за атака с дронове - но в крайна сметка и че е имало атака, и че корабът е потънал се потвърди. ОЩЕ: Пожар и убити моряци на турски кораб в Черно море - изглежда е атака с дронове (ВИДЕО)