Червен код за опасни бури в Испания

Червен код за проливни дъждове предизвика отмяна на учебни занятия във Валенсия и още няколко града. Метеоролозите прогнозират валежи до 300 литра на квадратен метър, пише БНР. Бурята „Габриел“ достигна Испания и властите предупредиха населението във Валенсия и Южна Каталуния със съобщения до мобилните телефони. Жителите на тези райони не трябва да предприемат пътувания, да не пресичат зони на наводнения и да стоят далеч от реки и езера.

До 300 литра дъжд на квадратен метър

Общинският съвет във Валенсия отмени всички учебни занятия в училищата и университетите в понеделник. Спрени са и дейностите в центрове за възрастни хора, дневни и младежки институции. Местните власти в няколко съседни общини взеха същите мерки.

Метеоролозите очакват в понеделник и вторник силни бури във Валенсия, а валежите може да надхвърлят 250, или дори 300 литра на квадратен метър.

От своя страна, Управлението за басейна на река Ебро предупреди за възможността от проливни наводнения през следващото денонощие в дерета и малки канали в Арагон, Каталуния, Валенсия, Навара и Ла Риоха. Гражданска защита изпрати съобщения до жителите на южните райони на Тарагона с призив да не напускат домовете си и да не се приближават до речни корита и потоци.

Миналия уикенд не беше изпратено предупреждение за обилните валежи в планинския район Монсерат, които доведоха до смъртта на баща и син, след като колата им беше отнесена от водите на река, повишила многократно нивото си.

