Четене с разбиране за Украйна: Вторият ешелон на САЩ и Русия в сблъсък на опорки (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кой какво е говорил, кой какво е разбрал и кой какво казва сега – совалките и маневрите в дипломатическото надлъгване по темата "мир в Украйна" се вихрят без край. След като на 15 август американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския диктатор Владимир Путин, от американска страна, начело с Тръмп, тръгнаха фанфари как нещата вървят към пробив. 10 дни по-късно все по-ясно се вижда, че това не е така – предвид посланията както от руска, така и от американска, украинска и европейска страна.

Още: Неузнаваем от глад: Освободиха от плен похитения кмет на Херсон, отказал да сътрудничи на руснаците (ВИДЕО)

Вторият ешелон говори каквото мисли първия

В поредно телевизионно интервю, пред NBC, американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви неща, които със сигурност не се харесват на Кремъл. По-конкретно: че руснаците са се съгласили, че след сключване на мирно споразумение Украйна вече запазва териториален интегритет именно на базата на въпросното споразумение. И още – че Кремъл бил признал, че "няма да може да инсталира марионетен режим в Киев", което е било основно искане на Путинова Русия в началото на войната:

⚡ A powerful statement from Vance, who hit hard at Putin’s wishes



💥 “I didn’t say the Russians conceded on everything. But what they have conceded is the recognition that Ukraine will have territorial integrity after the war.



They’ve recognized that they’re not going to be… pic.twitter.com/nJz3Nd2VSm — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2025

Най-важното послание на Ванс що се отнася до Украйна – тя щяла да вземе решение къде да се начертаят границите на нейна територия:

US Vice President Vance said Ukrainians will decide their own borders, and Trump has made it clear there will be no US troops in Ukraine. Vance added the US will remain active in providing security guarantees needed to stop the war and encourage Russia to end its aggression. pic.twitter.com/4z9cTICJvh — WarTranslated (@wartranslated) August 24, 2025

Общото послание на Ванс в интервюто беше, че Владимир Путин е проявил гъвкавост по теми и линии, по които досега е бил твърд. "Не съм казал, че са се съгласили с всичко", уточни той, с наблягане на следното – Русия не разиграва Тръмп. "Мисля, че руснаците направиха значителни отстъпки пред президента Тръмп", уверено каза Ванс, според когото руснаците всъщност вече били готови да са гъвкави за някои свои основни искания. Но и признание, че Русия не иска да спре огъня за примирие, а САЩ не контролирали всичко, което Русия правела – ако можели да го правят, войната в Украйна щяла да приключи преди 7 месеца:

US Vice President JD Vance said Russia, for the first time in 3.5 years of war, made significant concessions to Trump—showing flexibility on key demands and discussing what’s needed to end the war.



Vance noted Moscow agreed Ukraine would keep its territorial integrity after the… pic.twitter.com/wsn7waaQfa — WarTranslated (@wartranslated) August 24, 2025

Руският своеобразен отговор, отново пред NBC, даде руският външен министър Сергей Лавров. И той съвсем не кореспондираше с това, което обясни Ванс. На първо място, Лавров директно заяви, че на срещата между Тръмп и Путин в Аляска изобщо не било обсъждано руският диктатор да се среща с украинския президент Володимир Зеленски. Този въпрос бил повдигнат по-късно, "спонтанно". Освен това, когато Зеленски казвал, че иска да се срещне с Путин, това всъщност били "игрички" от страна на украинския президент, защото нямало подготовка за твърд дневен ред за срещата. А Русия затова искала да се вдигне нивото на делегациите на Руската федерация и Украйна, които започнаха да преговарят за втори път в Истанбул – да могат тези делегации да се съгласят кои въпроси следва да са дневен ред за среща между Путин и Зеленски. И още – Украйна може да съществува, но само ако дава на етническите руснаци техния език и култура да се развиват наравно с украинските. Така Лавров продължава да налага руската политика – че Украйна може да е част само от русский мир и не може да избира как да се развива, заключва ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. И на този фон, Лавров като говорещ от името на Русия пак не призна Зеленски за легитимен президент на Украйна. Той бил де факто президент, но всъщност не бил – старата кремълска опорка, с която Путин и режимът му искат да елиминират Зеленски с угодно за тях управление, с което да подпишат мирно споразумение. Руският външен министър стигна дотам да говори как Зеленски нямало да говори на среща с Путин за териториални въпроси, след като украинският президент каза публично няколко пъти, че само на такава среща ще се дискутират териториални въпроси – Още: Ново 20: Лавров търси извинения на Путин, за да не се вижда със Зеленски

Руският външен министър не се съгласи с констатацията на NBC, че руската бомбардировка по американска компания в Закарпатието била шамар за Тръмп. Русия никога не била бомбардирала умишлено цивилни цели в Украйна, само такива, свързани с "военните възможности на Украйна" – от устата на Лавров, а и на целия състав на Кремъл, това продължава да излиза като думи, независимо от многобройните видеокадри и снимки от Украйна, показващи точно обратното. На всичкото отгоре Лавров отхвърли данните на ООН, че поне 50 000 цивилни в Украйна са убити и ранени (13 600 убити и 34 100 ранени по думите на зам.-генералния секретар на ООН Мирослав Йенча) от руски удари с дронове и ракети, поразили цели като родилни домове, болници, църкви, училища. „Или руските военни се прицелват ужасно зле, или се целите в цивилни – кое от двете? Никога не сме атакували цивилни цели като тези, които споменахте“, отвърна Лавров. Според него, когато на витрината на дадено предприятие имало кафемашина, не значело, че то това произвежда – препратка към руската бомбардировка срещу американско предприятие за кафемашини в Закарпатието – Още: Ще му хареса ли на Тръмп? Руска ракета е поразила голям американски производител на електроника в Украйна

Lavrov insisted Russia “never intentionally targets” anything unrelated to Ukraine’s military when asked about the recent strike on a US-owned factory near the Hungarian border. He claimed that supposedly only military-linked sites are hit. pic.twitter.com/WTxqkE6rNs — WarTranslated (@wartranslated) August 24, 2025

Припомняме, че в началото на август месец специалният докладчик на ООН Алис Едуардс публикува материал в The New York Times, в който написа, че руските войници използват изнасилвания, сексуални престъпления, мъчения срещу украински военнопленици като умишлена тактика за пречупване на духа на украинците. А пред NBC руският външен министър пак повтори, че разширението на НАТО на изток било нарушение на руските интереси в областта на сигурността и една от първопричините за войната в Украйна. Той дори стигна дотам да говори как Меморандумът от Будапеща всъщност гарантирал само, че ядрена сила (Русия) нямало да ползва ядрено оръжие срещу неядрена сила (Украйна), а не бил документ за гаранции за сигурност и защита на териториалната цялост на Украйна, след като там "кръвав преврат довел на власт нацистки режим":

Същевременно Лавров продължава играта на Путин с Тръмп – Европа била виновна за забавянето на преговорите за мир, Тръмп и Путин искали да го постигнат, но европейските лидери пречели. Вече пред придворния кремълски журналист Павел Зарубин, Лавров повтори казаното пред NBC – с допълнително оплакване как Зеленски бил забранил руския език в Украйна, докато там всъщност беше приет закон, че украинският е единственият държавен език:

Lavrov lashed out at Western countries, accusing them of blocking negotiations between Ukraine and Russia. He claimed the West is “looking for excuses” to prevent talks, blaming Zelensky for setting conditions and demanding a meeting with Putin. Lavrov insisted that the process… pic.twitter.com/Ky9fSJUYJy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 24, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известен спад на военната активност има в Украйна, според официалните украински данни. На 24 август там са станали 159 бойни сблъсъка спрямо 179 на 23 август. Руснаците са хвърлили 130 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 12 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 23 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4735 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с 400 снаряда повече. Руската армия е използвала 4711 FPV дрона, което е с около 800 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-голямата руска военна активност е в Покровското направление – 46 отбити руски пехотни атаки там за последните 24 часа. Още 31 руски пехотни атаки са извършени в Новопавловското направление. 20 са станали в Лиманското направление, 12 – в съседното му от юг Северско направление. По 10 руски пехотни атаки е имало в Купянското направление (северно от Лиманското) и в граничната област на област Суми и Курска област.

Нашите части успешно контраатакуваха и разчистиха руските войници в селата Михайловка, Зелени гай (Зелен човек - Новопавловското направление) и Володимировка, заяви генерал Олександър Сирски, главнокомандващ украинската армия, в официалния си канал в Телеграм. Володимировка е опорна точка между Торецкото и Покровското направление, специално важна позиция за руската офанзива към Мирноград и северния фланг на Покровск. За този участък на фронта, украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец е категоричен – руснаците засега изоставиха опита да стигнат до Добропиля (Добро поле). "Няколко контраатаки на Въоръжените сили на Украйна в посока Володимировка - Маяк допълнително усложниха ситуацията за противника като цяло, тъй като това заплаши с обкръжение всички вражески части, действащи северно от линията Никаноривка – Маяк", добавя Машовец. Той констатира, че руснаците вече са успели да реагират и да избегнат обкръжение, но не и да спасят щурмовите си групи на север – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че Маяк е в руски ръце, след като имаше данни за влезли там украински части. Затова сега украинският експерт очаква, че руснаците ще се върнат към плана си да блокират пътищата от Добропиля през Родинско и Гришино към Покровск, а не да се целят чак в магистралата Добропиля – Краматорск и в самата Добропиля. "Рибар" констатира тежки боеве при Родинско, както и че украинците се активизирали при Мирно (селото е вече в украински ръце) - още по-на изток, с атаки към Малиновка. Машовец предупреждава, че 51-ва общовойскова руска армия е ударната сила в този участък на фронта, както и че нейни части опитват да пробият малко по-на юг до покрайнините на Мирноград, през Новоикономично. И Новоикономично, и Миролюбовка още не са под пълен руски контрол, добавя Константин Машовец. Украинският военен телеграм канал "Офицер" също отчита украински успехи при Мирноград – като цяло той обобщава, че с успешни контраатаки на доста места защитата е облекчена и че действия от такъв мащаб за осигуряване на аткивна отбрана се виждат за пръв път във войната, като задава въпрос защо това не се прави по-често. А от юг, основните руски усилия са при село Зверово – оттам руски войници влизат в покрайнините на Покровск, но не са в достатъчно количество и с достатъчно техника, за да се укрепят (при улица "Киевска"). Другата руска линия на действия от юг на Покровск е Удачно – там боевете текат, няма сигурен контрол на нито една от двете страни, според украинския военен анализатор.

Същевременно Машовец алармира за постепенно влошаване на ситуацията за Украйна в Лиманското направление. Торско вероятно е напълно окупирано от руснаците, те продължават напред в Серебрянското горско стопанство и стигнаха до Заречно. Целта – да отрежат пътя Кремена – Лиман. Машовец счита, че скоро цялото Серебрянско горско стопанство ще е в руски ръце и това ще открие за по-мащабни действия южния фланг на Лиман. От север обаче – при Карповка, Ридкодуб и Колодяз, украинците удържат, като не допускат руснаците да развият успех по-далеч от Катериновка, съобщава украинският анализатор. И добавя, че в Торецкото направление руснаците пълзят напред – имат щурмови групи в Щербиновка и Александро-Шултин, т.е. села на запад от самия Торецк, в близост до града. С това руската армия постепенно установява пълен контрол над Торецк и близките му райони. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов се съгласява с Машовец за трудната ситуация в Лиманското направление и посочва, че има украински позиции, които са блокирани от руснаците от дни наред.

За пограничния район на Суми и Курска област Машовец информира, че е имало ротация на руски части, поради големи загуби и че украинците вече напредват в резервата Золотаревски, северно от Андреевка. Това усложнява защитата на руските позиции в Алексеевка (Олексиевка).

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 104 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки по цели в Украйна. Свалени са 76 дрона – регистрирани са попадения на дронове на 15 места и падане на отломки от дронове на още 4 места, обобщават украинските ВВС, без да дават повече подробности за поразени цели, което е традиция за сводката им. Руското военно министерство съобщава за общо 21 свалени дрона над руска територия тази нощ, като най-много – 7, са свалени над Смоленска област, а 6 – над Брянска.

Още: Чужди войници в Украйна: Турция и Китай гледат напред. "Азов" вгорчи живота на руснаците в Донбас (ОБЗОР – ВИДЕО)