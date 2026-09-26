Иран: Предложихме мирен план на САЩ, никога не сме били близо до разработване на ядрено оръжие (ВИДЕО)

„Твърдението, че Иран е бил на крачка от придобиване на ядрено оръжие, е голема лъжа, първоначално измислена от Израел през 2003 г., като Съединените американски щати и европейските държави я повтарят оттогава насам“. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю. „Иран е верен участник в Договора за неразпространение на ядрено оръжие от 1970 г. и подлежи на обширно наблюдение от МААЕ от десетилетия. Съединените американски щати не могат убедително да твърдят, че защитават ненарастването, докато атакуват мирни ядрени съоръжения, охранявани от МААЕ“, категоричен бе той.
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
The allegation that Iran is on the verge of acquiring a nuclear weapon is a big lie, first concocted by Israel in 2003, and the United States and European countries have been parroting it ever since.
Iran has been a faithful party to the… pic.twitter.com/pAqHFl6Jno
Иранският външен министър заяви, че Техеран е предложил на САЩ седемдневен план за възстановяване на движението през Ормузкия проток, ако условията бъдат изпълнени. „Предадохме на Съединените американски щати чрез Катар конкретен седемдневен план. Ако необходимите условия бъдат изпълнени, протокът може да бъде отворен отново и нормалното морско движение да бъде възстановено в рамките на седем дни“, обясни той и добави: „Изборът сега е в ръцете на Съединените американски щати.“
NEW: Iranian Foreign Minister Araghchi said Tehran has offered the U.S. a seven-day plan to reopen the Strait of Hormuz if conditions are met.— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
“Iran has conveyed to the United States, through Qatar, a concrete seven-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can… pic.twitter.com/L2kd0i9c1k
Според информацията планът включва седемдневно спиране на регионалните военни действия, освобождаване на поне 12 милиарда долара замразени ирански активи, отмяна на санкциите върху иранската петролна индустрия и прекратяване на американската морска блокада. Иран би отворил отново Ормузкия проток на седмия ден от примирието. „Ако има сериозност от американската страна да се стигне до споразумение и да се отвори отново Ормузкия проток, всичко е вече подготвено“, каза той.
„До 28 февруари 2026 г. протокът беше отворен. Рисковете и нарушаването на морската навигация са пряк резултат от агресивните действия на Съединените американски щати и израелския режим. Не можете да бомбардирате една страна, да заплашвате с нейното унищожение, да налагате морска блокада и принудителни мерки и да очаквате автоматично възстановяване на сигурността и навигацията“, каза още Арагчи.
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
Until 28 February 2026, the Strait was open. The insecurity prevailing in the Strait of Hormuz and the disruption of maritime navigation are the direct result of the aggressive actions of the United States and the Israeli regime.
You… pic.twitter.com/GGA4aAPymc