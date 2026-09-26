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Иран: Предложихме мирен план на САЩ, никога не сме били близо до разработване на ядрено оръжие (ВИДЕО)

26 септември 2026, 2:05 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран: Предложихме мирен план на САЩ, никога не сме били близо до разработване на ядрено оръжие (ВИДЕО)

„Твърдението, че Иран е бил на крачка от придобиване на ядрено оръжие, е голема лъжа, първоначално измислена от Израел през 2003 г., като Съединените американски щати и европейските държави я повтарят оттогава насам“. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю. „Иран е верен участник в Договора за неразпространение на ядрено оръжие от 1970 г. и подлежи на обширно наблюдение от МААЕ от десетилетия. Съединените американски щати не могат убедително да твърдят, че защитават ненарастването, докато атакуват мирни ядрени съоръжения, охранявани от МААЕ“, категоричен бе той.

Иранският външен министър заяви, че Техеран е предложил на САЩ седемдневен план за възстановяване на движението през Ормузкия проток, ако условията бъдат изпълнени. „Предадохме на Съединените американски щати чрез Катар конкретен седемдневен план. Ако необходимите условия бъдат изпълнени, протокът може да бъде отворен отново и нормалното морско движение да бъде възстановено в рамките на седем дни“, обясни той и добави: „Изборът сега е в ръцете на Съединените американски щати.“

Според информацията планът включва седемдневно спиране на регионалните военни действия, освобождаване на поне 12 милиарда долара замразени ирански активи, отмяна на санкциите върху иранската петролна индустрия и прекратяване на американската морска блокада. Иран би отворил отново Ормузкия проток на седмия ден от примирието. „Ако има сериозност от американската страна да се стигне до споразумение и да се отвори отново Ормузкия проток, всичко е вече подготвено“, каза той.

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„До 28 февруари 2026 г. протокът беше отворен. Рисковете и нарушаването на морската навигация са пряк резултат от агресивните действия на Съединените американски щати и израелския режим. Не можете да бомбардирате една страна, да заплашвате с нейното унищожение, да налагате морска блокада и принудителни мерки и да очаквате автоматично възстановяване на сигурността и навигацията“, каза още Арагчи.

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САЩ Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран Абас Арагчи
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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