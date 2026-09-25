На седмия ден ще отворим Ормуз: Иран представи на САЩ план с условия за край на войната

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви в четвъртък, 24 септември, че Техеран е предложил на Вашингтон седемдневен план за прекратяване на военните действия, отваряне на Ормузкия проток и последващо започване на всеобхватни преговори относно ядрената програма на Ислямската република. Дипломатът заяви пред репортери по време на пресконференция около заседанието на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че предложението отразява в голяма степен ангажиментите, заложени в т.нар. меморандум за разбирателство, сключен (но бързо разпаднал се) между САЩ и Иран през юни тази година.

Арагчи каза, че Иран е готов да започне да прилага плана веднага щом Вашингтон го одобри. Все още официална публична реакция от САЩ няма.

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Условията на Иран

„Чрез посредниците сме представили на Съединените щати план, според който, ако бъдат изпълнени определени условия, проливът Ормуз ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени“, заяви Арагчи. Той добави, че „би било по-добре“, ако споразумение бъде постигнато преди междинните избори в САЩ през ноември.

Американски представител, запознат с преговорите, казва, цитиран от The New York Times, че администрацията на Доналд Тръмп води положителни и конструктивни разговори чрез посредници, но че САЩ няма да се втурват прибързано към сключване на споразумение.

Ирански официални лица заявиха, че макар предложението на практика да е същото като меморандума за разбирателство, сключен през юни, то е замислено да се реализира в много по-бързи темпове. В по-ранното споразумение беше определен 60-дневен срок за започване на преговорите по ядрената програма.

Снимка: Абас Арагчи, Getty Images

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Според Арагчи - съгласно условията, които Иран е поставил за споразумението - в рамките на 7 дни:

всички военни действия ще бъдат прекратени, включително в Ливан;

САЩ ще освободят замразените активи на Иран, оценявани на най-малко 12 милиарда долара;

САЩ ще отменят санкциите срещу иранския петрол и ще вдигнат морската блокада срещу Иран;

В последния ден Ормузкият проток ще бъде отворен от Иран;

След изтичането на седемте дни незабавно ще започнат всеобхватни преговори относно ядрената програма на Иран.

Ядрената програма бе първоначалната гореща точка, разпалила 12-дневната война между Израел и Ислямската република през юни 2025 г., когато САЩ се намесиха решително, бомбардирайки основните центрове за обогатяване на уран на иранска територия. Доналд Тръмп заяви, че основната му цел е Иран да не разполага с ядрено оръжие и че ще постигне това или чрез дипломатическо споразумение, или чрез нови атаки.

Враждебното говорене

Иранското предложение дойде дори докато Тръмп и иранският президент Масуд Пезешкиан изнесоха взаимно враждебни речи в ООН. Републиканецът заплаши Иран с „унищожение“, ако не сключи споразумение, докато Пезешкиан заяви пред световните лидери, че страната му няма да се поддаде на заплахи.

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Въпреки че предложението на Иран съдържа много от същите условия като тези на провалилата се сделка, задкулисната дипломация подсказва, че и двете страни може да имат много да спечелят от намирането на изход от войната.

Съединените щати и Иран са във война от почти 7 месеца. Тя започна в края на февруари, когато САЩ и Израел нанесоха въздушни удари, при които загинаха върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей и представители на военното командване. Тръмп първоначално заяви, че войната ще продължи само няколко седмици. Тя обаче се разпространени и доведе до глобални последици, включително върху цените на петрола и храните.

Иранската икономика също е подложена на сериозно напрежение, а иранците страдат от стремително нарастваща инфлация на основните хранителни продукти, недостиг на лекарства и прекъсвания в търговията.

Снимка: Абас Арагчи, Getty Images

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Ядрената програма на Иран: нови преговори, но без резултат

Иранското предложение сега идва в момент, когато американските преговарящи се опитват да дадат тласък на дипломатическите усилия с Техеран по отношение на ядрената му програма чрез разговори в рамките на сесията на Общото събрание на ООН. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че тричасовата среща между американски и ирански представители - с посредник Катар - не е довела до пробив.

Арагчи, който ще остане в Ню Йорк до следващия понеделник, се срещна във вторник с американския пратеник Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Срещата се състоя с посредничеството на катарски представители, които предаваха съобщения между двете страни, а Арагчи я описа като „продуктивна“ и заяви, че обменът на съобщения продължава.

Исмаил Багаеи - говорител на иранското външно министерство, който също е в Ню Йорк, - заяви, че е възможно в следващите дни да има още срещи с посредници.

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Анализатори посочват, че Тръмп ще трябва да прецени ползите от сключването на споразумение с Иран преди междинните избори спрямо поддържането на силен натиск върху иранската икономика, с надеждата да изтръгне повече отстъпки от Техеран.

„Това е умен ход“, казва Али Ваез - директорът за Иран в независимия мозъчен тръст Международна кризисна група. „Те знаят, че това е много изкусително за президента Тръмп, защото слага край на една непопулярна война и води до понижение на цените на енергийните ресурси в навечерието на междинните избори. Но то също така възстановява споразумение, което беше до голяма степен благоприятно за иранците. Съкратеният график за разрешаване на ядрения въпрос би трябвало да бъде привлекателен за един нетърпелив президент".

Позицията на страните от Персийския залив

Страните от Персийския залив са разделени по въпроса за усилията за възобновяване на преговорите между САЩ и Иран. Саудитска Арабия и ОАЕ призовават администрацията на Тръмп да поддържа икономическия натиск и санкциите срещу Техеран, докато Катар настоява за преговори, включително предложеното седемдневно прекратяване на военните действия.

Саудитска Арабия твърди, че Иран трябва да бъде подложен на по-голям натиск преди сключването на каквато и да е сделка, като се позовава на атаките срещу кораби в Персийския залив и действията на поддържаните от Техеран бунтовници хути в Йемен. Освен Катар, Оман също подкрепя поетапното отваряне на пролива Ормуз и дипломатическо решение, предава The Wall Street Journal.

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