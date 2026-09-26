Учени: Извънземен живот може да се крие на един от спътниците на Сатурн

Едно от най-обещаващите места за търсене на извънземен живот е Енцелад, шестият по големина спътник на Сатурн. Учените са установили, че определянето на химичния състав на подземния му океан е по-лесно, отколкото се е смятало досега. Изследователите са установили също, че някои земни организми могат да оцелеят в условията на този океан. Това означава, че на Енцелад може да съществува извънземен живот. Остава само да бъде открит. Две проучвания са публикувани в списание Science Advances, пише Space.

Извънземен живот на Енцелад

Смята се, че под ледената си кора на Енцелад има огромен океан от течна вода. Този океан изхвърля струи вода, включително органична материя, в Космоса през пукнатини в земната кора. Тези струи са изследвани от космическия апарат „Касини“ на НАСА. Учените също така смятат, че океанското дъно на Енцелад съдържа хидротермални отвори, подобни на тези на Земята. Тези места са дом на различни микроорганизми. Предвид наличието на органични съединения и благоприятните условия за живот на океанското дъно, учените смятат, че там може да съществува извънземен микробен живот. Две нови проучвания подкрепят тази възможност.

Авторите на първото проучване установиха, че получаването на точни данни за химичния състав на подземния океан е много по-лесно от очакваното. Оказа се, че струите вода, изхвърлени в Космоса, не замръзват толкова бързо, колкото се смяташе досега. Но най-важното е, че по време на процеса на замръзване органичните вещества и потенциалните признаци на извънземен живот се разделят във водни капчици. Това означава, че бъдещите космически апарати ще могат без особени затруднения да определят какво се крие във водите на Енцелад и дали там има извънземен живот.

Авторите на второто изследване пресъздадоха условията на подземния океан на Енцелад в лаборатория, за да разберат дали там може да съществува живот. Резултатите от експеримента ги изненадаха. Известно е, че този океан е с много ниско съдържание на кислород, затова изследователите поставиха микроорганизма Methanothermococcus okinawensis в симулация на океана на спътника на Сатурн. На Земята той живее близо до хидротермални извори и за жизнената си дейност се нуждае не от кислород, а от водород и въглероден диоксид.

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Учените били изненадани да открият, че микроорганизмът успешно се е адаптирал към условията на изкуствения океан на Енцелад, като е развивал и абсорбирал водород. Това предполага, че подобни микроорганизми биха могли да живеят в океан на спътника на Сатурн.

Учените се надяват, че НАСА или други космически агенции скоро ще изпратят нова сонда, която да изследва спътниците на Сатурн, по-специално Енцелад. Изследователите смятат, че има голяма вероятност да бъдат открити извънземни в Слънчевата система, дори и да са микроскопични.