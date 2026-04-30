Илхан Кючюк: Оттук нататък пари от ЕС няма, ако не спазваш ценностите на Европа (ВИДЕО)

"Посланието е: само пари от Европейския съюз отсега нататък няма. Ако някой иска да получава средства от ЕС, той трябва да бъде готов да отговаря на тези критерии, с които е влязъл в същия този ЕС". Така председателят на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент Илхан Кючюк отговори на въпрос на Actualno.com какво означава заложеният в следващия бюджет на блока елемент "спазване на ценностите на ЕС срещу достъп до средствата" - нещо, което Евросъюзът всъщност винаги залага като условие по презумпция.

Европейският парламент изложи на 28 април позицията си за преговорите с държавите членки относно основните параметри и структурата на многогодишната финансова рамка (МФР) - бюджета на ЕС - за периода 2028–2034 г. Евродепутатите подчертават, че зачитането на ценностите на ЕС и спазването на върховенството на закона са предварителни условия за достъп до средствата. Същевременно целта е да се избегне санкционирането на крайните получатели за нарушения на върховенството на закона от страна на техните правителства: Бюджетът на ЕС за 2028-2034: Депутатите поискаха 10% ръст, ценностите на Европа ще са условие за достъп до парите.

Илхан Кючюк цитира чл. 2 от Договора за ЕС – "преди да започнат преговорите, държавата, кандидат за членство, се съгласява по тези основни въпроси: демокрация ли сме, не сме ли; уважаваме ли човешките права, или не?".

Когато се полагат усилията за всички тези ценности още в началото на процеса, не може "някой да влезе в ЕС и да каже: "Благодаря, получих каквото искам и сега ще провалям този ЕС, за който съм платил политическа и икономическа цена"", коментира председателят на правната комисия в ЕП по време на онлайн брифинг на 30 април, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България.

Европа на "две скорости"

Кючюк коментира и интеграцията на България в ЕС, която е започнала с ограничения, но те вече отпадат постепенно. "Направихме много важни крачки. Влязохме в ЕС с един много тежък Механизъм за сътрудничество и проверка. Поставяше се ясно връзката между него и Шенген. Когато той падна, нашите стоки се движат свободно, ние се движим свободно. В тази стихия на кризи усещаме на гърба си и високата инфлация. Много ясно трябва да се каже – еврото не е краткосрочен инструмент, който ще ни направи богати, трябва време. Трябват и допълнителни мерки, които да са национални, и възползване от европейските кохезионни фондове и Плана за възстановяване и устойчивост. Направихме огромни крачки в своята евроинтеграция. Оттук нататък трябва да преминем на следващия етап. Ние сякаш браним – браним някой да не ни отнеме флага, суверенитета и т.н. Трябва да даваме идеи, да играем по друг начин този мач на европейския терен. Трябва да имаме ценности – без тях не може да има политика. Трябва да имаме и конкурентоспособен пазар", отчете още той.

"Политиката по разширяване е важен приоритет за ЕС – това не е някакво клише, наистина се работи и се мисли в дълбочина. Подходът през годините е бил много различен. Голямата идея е да се направи въпросното обединение на Европа, Западът да се слее с Изтока и така да се работи за европейските граждани – те трябва да бъдат убедени за проекта на мирен и сигурен свят, който представлява ЕС. Тази позиция на ЕП не се е променила, но е придобила много нюанси. Те не са малки, защото една беше Европа, когато ние искахме да влезем в нея. Идеята беше да влезем в един Съюз, който беше манна небесна – от него ще получим ресурси и ще имаме равни права на демокрация, на човешки права, свързаност, че ще станем по-богати. Това не се получи, защото имахме нереалистични очаквания – не може това да се случи само с влизането в един съюз, ЕС през годините се променя", коментира Кючюк.

"Когато някой говори за Европа на "две скорости", сякаш това е някаква новина – не, това е от самото начало на ЕС. Имаме Европа за държавите от еврозоната, имаме друга Европа за държавите от Шенген, имаме държави от Европа, които искат да участват в някои проекти, а в други – не... Това създава притеснения за моралния и външнополитическия облик на съюза", смята Кючюк.

"Моето твърдо мнение е, че ЕС – преди да се превърне в геополитически фактор – трябва да бъде политически фактор. Трябва да се реформират институциите. А вижте как се сменят нещата – за една седмица имаме войни, търговски конфликти, горещи точки на много места по света, инфлация. Това неминуемо поставя под въпрос самия ЕС и накъде иска да върви. Ако има два стълба, които крепят нашия общ дом, това са ценностите и общият пазар", каза председателят на правната комисия в ЕП.

