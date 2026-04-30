Европарламентът посочи пропуските в правовата държава, които вредят пряко на гражданите

Евродепутатите предупреждават, че продължаващите пропуски в принципите на правовата държава отслабват демократичните гаранции в ЕС и че препоръките на Европейската комисия не се изпълняват. В текста, приет на пленарно заседание с 387 гласа „за“, 191 „против“ и 46 „въздържал се“ в сряда, 29 април, се разглежда ﻿﻿докладът на Комисията относно върховенството на закона за 2025 г.,﻿﻿ като се прави преглед на развитието в държавите членки и в институциите на ЕС.

Европарламентът подчертава, че 93% от препоръките на ЕК се повтарят от предходни години. Независимостта на съдебната власт, рамките за борба с корупцията, свободата на медиите, гражданското пространство, равенството и принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване продължават да бъдат изложени на риск, докато годишният мониторинг все още не отчита достатъчно сериозни структурни заплахи. Тези пропуски вредят пряко на достъпа на гражданите до правосъдие, защитата срещу дискриминация, свободата на изразяване на мнение, достъпа до информация, демократичното участие и правилното използване на публичните средства.

Въпроси без отговори за правосъдието

Евродепутатите предупреждават за прекомерно политическо влияние върху назначенията в съдебната система, дисциплинарните състави, повишенията и разпределението на делата. Те призовават държавите членки да гарантират структурно независими, ефикасни и безпристрастни правосъдни системи с подходящи ресурси, безплатна правна помощ и гаранции срещу политически натиск.

Членовете на Европейския парламент осъждат политическата злоупотреба с правосъдните системи, включително намесата в дела за корупция, политически мотивираните преследвания, нападенията срещу съдии и прокурори, както и злоупотребите с амнистии и помилвания.

Евродепутатите също така се стремят към по-строго прилагане на решенията на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека и отправят искане към Комисията да разглежда условията в затворите като проблем, свързан с принципите на правовата държава.

Снимка: European Union 2024

Постоянни проблеми с корупцията

Членовете на ЕП определят корупцията като сериозна заплаха за демокрацията, принципите на правовата държава и равното третиране, като предупреждават, че слабото прилагане на наличните правни инструменти насърчава безнаказаността и подкопава доверието на гражданите.

Те приветстват новата ﻿﻿директива относно борбата с корупцията﻿﻿ и призовават за по-строги санкции, специализирани органи и ефективни действия по дела на високо равнище. Парламентът също така призовава за пълноправно членство на ЕС в Групата държави срещу корупцията (﻿﻿GRECO﻿﻿) и за по-тясно сътрудничество между органите на ЕС, компетентни по въпросите, свързани с корупцията.

Натиск върху свободата на медиите и гражданското общество

Европарламентът подчертава, че убийствата на разследващи журналисти представляват пряка атака върху принципите на правовата държава, докато заплахите, тормозът и неправомерните съдебни производства възпират журналистите. Членовете на ЕП осъждат използването на шпионски софтуер за наблюдение и сигнализират за политическа намеса, контролирана от държавата реклама, концентрирана собственост и натиск върху обществените медии.

Парламентът също така предупреждава да не се свива гражданското пространство чрез прекомерна административна тежест, съкращения на финансирането, кампании за оклеветяване и криминализиране на организациите и защитниците на правата на човека. ЕП отново заявява, че ограниченията на гражданското общество и свободата на събранията или сдруженията трябва да бъдат обосновани, пропорционални и законосъобразни.

Основни права, фондове на ЕС и разширяване

Парламентът свързва принципите на правовата държава и основните права, като се позовава на опасения относно дискриминацията, изказванията, подбуждащи към омраза, расизма, антисемитизма, ислямофобията, мерките срещу ЛГБТИК+, различията в правата на малцинствата, основаното на пола насилие, политиките за миграцията и убежището и пречките пред сексуалното и репродуктивното здраве и права. Евродепутатите също предупреждават, че средствата на ЕС може да са били свързани с нарушения на правата и призовават за спиране на плащанията там, където продължават да съществуват недостатъци.

И накрая, те заявяват, че контролът върху върховенството на закона трябва да бъде строг при разширяването на ЕС и всички страни следва да спазват едни и същи високи стандарти.

Докладчикът ﻿﻿Константинос Арванитис ﻿﻿ (Левица, Гърция) коментира, цитиран от пресцентъра на ЕП: „Одобрението на доклада от голямо мнозинство от демократичните политически сили е знаков момент за доброто функциониране на институциите и показател за укрепването на върховенството на закона в ЕС. Текстът обхваща всички съответни области, недвусмислено изразява загрижеността ни относно нередностите в държавите членки и включва множество конкретни предложения за подобрения. Много съм благодарен на колегите ми евродепутати, които го подкрепиха, и се надявам, че той ще се превърне във важен референтен инструмент за бъдещите ни действия за защита на европейските ценности“.