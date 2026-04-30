Разпад на воденото от Мерц правителство: Слуховете се засилват

Германският канцлер Мерц трябва да се справя с много сериозна криза по-малко от година след встъпването си в длъжност. Резултатите на партията му (християндемократите) в социологическите проучвания са лоши, а личните му рейтинги са още по-лоши, коментира германският таблоид Bild. Християндемократите се двигат с подкрепа от около 24%, докато крайнодясната популистка "Алтернатива за Германия" е лидер с около 28%. Едва около 15% от германците са доволни от работата на коалиционното му правителство, сочат данни в материал на Politico.

Расте напрежението вътре в правителството, особено с коалиционния партньор Ларс Клингбайл - той е действащият министър на финансите на Германия. И двете страни се обвиняват взаимно за провалените реформи и лошата координация.

Запознати твърдят, че Мерц е непоследователен, лошо комуникира решенията си и губи подкрепа в собствената си партия. Поредният скандал е със САЩ - Мерц каза, че американците били "унизени" от Иран, впоследствие опита да замаже нещата с изказване, че имал предвид, че при преговорите иранците шикалкавят и САЩ трябвало да имат друг подход. Системно обаче германският канцлер повтаря как Вашингтон няма ясен план какво да прави с Иран - затова американският президент Доналд Тръмп се закани, че обмисля да изтегли американски сили от Германия и вероятно в следващите дни ще обяви какво е решил.

Разговорите за евентуален вот на доверие или дори за разпадане на правителството вече се водят зад кулисите, твърди таблоидът Bild.

