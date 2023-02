ЧВК Вагнер се оплаква, че няма боеприпаси, но Путин иска Бахмут до 24 февруари (ВИДЕО)

Според Олексий Данилов, секретар на Украинския съвет за национална сигурност, руските сили имат за задача да превземат Бахмут до седмица, а в периода 23-24 февруари Русия ще отприщи нова серия от ракетни и въздушни атаки срещу Украйна. Но че руските сили изглежда нямат никаква възможност да превземат Бахмут за толкова кратък срок от време говори и сигнал от ЧВК Вагнер – видео, в което войници от частната армия на руския олигарх Евгений Пригожин се оплакват, че нямат достатъчно боеприпаси. С това видео Пригожин отново внушава, че руското военно министерство не може да се справя адекватно.

Wagner mercenaries call for help. They complain that they lack artillery shells and aren’t supplied anymore. pic.twitter.com/tH5cM0iKIY — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2023

Същевременно, според оценка на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), преценките на Пригожин за развитието на войната са далеч по-близки до реалността. От ISW напомнят, че руският олигарх вече даде оценка, че Бахмут може да бъде обкръжен в периода март – април, но това зависи и от доставките на западно оръжие за украинците – като количество. Възможно е украинците да решат да отстъпят от Бахмут, ако решат, че цената градът да бъде задържан е твърде висока, но поне засега украинското военно командване не дава никакви такива индикации.

Междувременно руският президент Владимир Путин изглежда даде едно рамо на Пригожин, като се съгласи, че социалните придобивки за войници в частни военни армии, които би трябвало да са незаконни в Русия, трябва да са равни на тези на редовните войници. Путин обаче явно внимателно балансира и се стреми хем да не се лиши от оръжие като Пригожин, хем да не му позволи да стане твърде силен във вътрешнополитически план.

Развитие на военните действия в Украйна

📽️Scouts of Ukrainian 59th Motorized Brigade discovered Russian 9K33 Osa. The artillery didn't miss.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/SR1B0tGLK2 — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) February 16, 2023

(КАРТА) Сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия подсказва, че руснаците отново се мъчат да вдигнат интензивността на атака при Бахмут, но и че няма нещо голямо като руски успех. Украинците посочват, че удържат успешно позициите си при Парасковивка (4-5 километра северно от Бахмут) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут). В дневния си обзор популярният руски телеграм канал "Рибар" настоява, че руски щурмови групи се установили по протежението на пътя Бахмут – Славянск (вероятно се визира Е40), само че от украинска страна продължават да идват данни, че нито една логистична линия, важна за защитата на Бахмут, не е прекъсната.

По отношение на Угледар (Въгледар, Вухледар) и Авдеевка също няма нещо значимо – боевете по места продължават, без руски пробив, като всъщност основните битки са на фронт далеч от самия Угледар и от самата Авдеевка.

Aerial reconnaissance of the Chervona Kalina brigade of the 🇺🇦National Guard, together with the AFU artillery, destroyed a Russian observation post and a field ammunition depot in the Donetsk direction. pic.twitter.com/OxpjtgMUDL — Paul Jawin (@PaulJawin) February 16, 2023

(КАРТА) В Луганска област боевете са сериозни, но промените в позициите са микроскопични. При Кремена украинците твърдят, че удържат позициите си в гористата местност "Сребрянка", в Диброва (5 километра южно от Кремена), както и в Билохоривка (10 километра на запад от Кремена) и Стелмаховка. От руска страна няма никакви данни за напредък – руското военно министерство за пореден път не говори в конкретика за развитието на нещата по позиции, а само изброява какво е унищожено като техника и жива сила от руски удари по украински части, което обаче не потвърждава по никакъв начин с достоверни снимки/видеа.

В Крим, руските окупационни власти съобщиха за атака с дронове в две поредни денонощия и твърдят, че няма успех от украинска страна. Геолокализирано видео обаче показва голяма експлозия на север от Армянск, но руснаците обясняват, че това било заради бойни маневри – какви обаче ще са тези маневри, когато там няма украинска пехота, е интересен въпрос.

