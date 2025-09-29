Войната в Украйна:

Цистерни с петрол дерайлираха в Сърбия (ВИДЕО)

Две цистерни с петрол дерайлираха на железопътната линия Валево - Косйерич, близо до сръбския град Ражана. Инцидентът е станал в нощта срещу неделя, съобщава информационна агенция RINA. Горивото се е разляло и е създало сериозна опасност за околната среда. Пожарникари, полиция и екипи на Спешна помощ работиха на място, за да обезопасят мястото и да предотвратят разпространението на екологични щети. Към момента не е ясна причината за инцидента, а движението по този участък от ж.п. беше временно спряно. За всичко е уведомена компетентната инспекция, а разследването ще покаже какво е довело до инцидента.

Петролните притеснения на Сърбия

Припомням,е че САЩ наложиха санкции на сръбската петролна компания НСИ от 1 октомври, но след разговори със сръбския президент Александър Вучич - Министерството на финансите на САЩ отложи началото на санкциите срещу компанията за 9 октомври.

Това е седмото поред отлагане на санкциите, след като НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари тази година поради връзката си с руската компания "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна. Междувременно "Газпром“ се оттегли от собствеността на НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания "Интелиджънс“ (Intelligence).

НИС съобщи миналата седмица, че е осигурила достатъчни запаси от суров петрол за преработка, както и достатъчни количества петролни продукти, за да снабди пазара към този момент. ОЩЕ: След разговор с Вучич САЩ отложиха санкциите срещу сръбската петролна компания: Ето за кога

Деница Китанова
