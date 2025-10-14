МАЕ излезе с ключова прогноза за пазара на петрол

Пазарът на петрол в света може да се сблъска с излишък от до 4 милиона барела дневно през 2026 г. заради нарастващо производство от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците им (ОПЕК+), както и заради слабо търсене на суровината. Това прогнозира Международната агенция по енергията (МАЕ) в новия си доклад по темата, публикуван днес и цитиран от Ройтерс.

Излишък далеч над очакванията

Прогнозите са над предишна оценка за излишък от 3,3 милиона барела дневно и са далеч над очакванията на други анализатори.

ОПЕК+ добива повече суров петрол, който предлага на пазара, след като реши да премахне част от съществуващите ограничения върху добива по-бързо от планираното първоначално.

Допълнителното предлагане засилва опасенията от излишък и оказва низходящ натиск върху цените на петрола тази година.

МАЕ очаква предлагането през тази година да расте по-бързо от търсенето, като се увеличи с 3 милиона барела дневно спрямо прогнозираните по-рано 2,7 милиона барела на ден. Следващата година предлагането ще се увеличи с допълнителни 2,4 милиона барела дневно, прогнозира агенцията.

МАЕ ревизира надолу прогнозата си за ръст на глобалното търсене на петрол тази година до 710 000 барела дневно което е с 30 000 барела на ден по-малко спрямо предишната прогноза на агенцията, изтъквайки по-предизвикателната икономическа обстановка.

"Потреблението на петрол ще остане ниско през останалата част от 2025 г. и през 2026 г., което ще доведе до прогноза за годишен ръст от около 700 000 барела на ден и през двете години", пише в месечния доклад на МАЕ.

"Това е доста под историческите средни нива, тъй като по-суровият макроклимат и електрификацията на транспорта водят до рязко забавяне на растежа на потреблението на петрол", отчитат експертите.

Агенцията очаква по-бърз преход към възобновяеми енергийни източници спрямо други прогнози, като тази на ОПЕК.

Вчера ОПЕК потвърди прогнозата си, че търсенето ще нарасне с 1,3 милиона барела на ден тази година, почти двойно повече от очакваното от МАЕ, посочвайки, че световната икономика запазва стабилна тенденция на растеж.

През 2026 г. пазарът на петрол вероятно ще се изправи пред сериозно пренасищане, ако добивът продължи да расте, а търсенето остане слабо – фактор, който може да поддържа цените под натиск.

МАЕ предупреждава, че световният пазар изглежда пренаситен с петрол. През септември глобалното предлагане на петрол се е увеличило с 5,6 милиона барела на ден спрямо същия месец на миналата година, като приносът от ОПЕК+ в този ръст представлява 3,1 милиона барела.

Допълнителното предлагане на пазара се дължи и на факта, че количеството петрол, превозвано по море през септември, се е увеличило с 102 милиона барела – най-голямото увеличение от началото на пандемията от КОВИД-19, което се дължи отчасти на рязкото нарастване на производството в Близкия изток, отчита МАЕ.

Освен ОПЕК+, растежът на предлагането през следващата година ще бъде подпомогнато и от производители извън организацията, като САЩ, Канада, Бразилия и Гвиана.

Прогнозата на МАЕ за потенциалния излишък е по-голяма от тази на други организации.