Прогноза за времето - 15 октомври 2025 г. (сряда)

Прогноза за времето - 15 октомври 2025 г. (сряда)

През следващото денонощие над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна и на отделни места в Източна България и планините ще има валежи, по-значителни в Родопската област. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 7 градуса, максималните - между 14 и 19 градуса, в София – около 15 градуса.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо. На места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 40 мин. и залязва в 18 ч. и 44 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 4 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 3 мин. и залязва в 16 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

Източник: meteo.bg

