Папата каза кое наранява човечеството

"Живеем във времена, когато, наред с многото знаци на надежда, има и много ситуации на тежко страдание, които нараняват човечеството по целия свят и изискват спешни и същевременно далновидни отговори", каза папа Лъв XIV в речта си в двореца Квиринале пред президента на Италианската република Серджо Матарела.

"Първият ангажимент, който бих искал да припомня в това отношение, е този за мир", заяви папата. „Има многобройни войни, които опустошават нашата планета", смята още главата на Римокатолическата църква.

Той поднови сърдечния си призив за работа за възстановяване на мира във всяка част на света. "Все повече да култивираме и насърчаваме принципите на справедливост, равнопоставеност и сътрудничество между народите, които са негова незаменима основа“, каза още папата. ОЩЕ: Папа Лъв XIV осъди "недопустимото" положение на палестинците в Газа