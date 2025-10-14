Войната в Украйна:

14 октомври 2025, 16:16 часа 413 прочитания 0 коментара
Кейт Мидълтън и принц Уилям с кардинално решение, което променя живота им завинаги

Кейт Мидълтън и принц Уилям взеха кардинално решение за своето бъдеще, с което животът им ще се промени. Принцът и принцесата на Уелс и техните деца, принц Джордж, 12 г., принцеса Шарлот, 10 г., и принц Луи, 7 г., се надяват да се нанесат в новия си "вечен дом" – Forest Lodge в Уиндзор – в началото на ноември. Това означава, че вероятно ще са се преместили навреме за празненствата на нощта на Гай Фокс – която е на 5 ноември – празникът, традиционно посветен на огньове, фойерверки и партита.

Снимка: Getty Images

Когато беше обявено, че двойката е избрала да се премести от сегашния си дом Adelaide Cottage в къща с осем спални в имението Windsor Great Park, източници от двореца споделиха пред PEOPLE, че се надяват да се нанесат до Коледа. Но изглежда, че нещата са се развили по-бързо. Ремонтните работи са приключили по-бързо от очакваното и около къщата е създаден 150-акров охранителен кордон, в съгласие с Министерството на вътрешните работи. Вестник "Daily Mail", който пръв съобщи новината, пише, че персоналът е започнал да пренася вещите.

Децата на кралската двойка са в полусеместриална ваканция от училището Lambrook School от 17 октомври, а 43-годишният Уилям ще бъде в Бразилия от 3 до 7 ноември за събитието Earthshot Prize и климатичната конференция COP30.

Снимка: Getty Images

43-годишната принцеса Кейт се занимава с подбора на мебели и обзавеждане за новия дом и няма да придружава Уилям през седмицата в Рио де Жанейро и град Белем, където той ще присъства на срещата COP30.

Forest Lodge е значително подобрение в сравнение с настоящия им дом, намиращата се наблизо Adelaide Cottage с четири спални. Подобно на Adelaide, двойката няма да има персонал, който да живее при тях, а принцът и принцесата са финансирали преместването сами и ще плащат пазарна наемна цена на Crown Estate.

Ново начало за Кейт и Уилям

Снимка: Getty Images

Преместването бележи ново начало за двойката след няколко трудни години. Близки до тях хора казват, че макар да са се наслаждавали на живота в Adelaide Cottage, той е свързан и с някои от най-травматичните и трудни моменти в живота им като възрастни. Няколко седмици след преместването в Adelaide Cottage, през август 2022 г., те претърпяват загубата на бабата на Уилям, кралица Елизабет, на 8 септември 2022 г. Това се случва ден след като децата започват новото си училище.

След това, през първите седмици на 2024 г., семейството преживя двоен стрес с диагнозите за рак на принцеса Кейт и бащата на Уилям, крал Чарлз III. Докато Кейт обяви през януари 2025 г., че е в ремисия, 76-годишният Чарлз продължава да се лекува. Миналата година Уилям говори за това като за "брутални" 12 месеца и по време на скорошното си интервю с Юджийн Леви в сериала на актьора за Apple TV+ "The Reluctant Traveler" добави: "Тревогата и стресът около семейството ме обременяват доста. Защото е по-лично – по-скоро е свързано с чувствата, с нарушаването на ритъма."

Източници твърдят, че престоят в Adelaide Cottage е бил идеална възможност да преценят дали им харесва да живеят в Уиндзор, като децата им ходят на училище в близкото Аскот, пише "People".

Яна Баярова
