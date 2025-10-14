Борисов бесен след вота в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

"Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление. Никакво. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира тежкия спад в подкрепата за партията си в Пазарджик, където ГЕРБ падна от втора на шеста политическа сила, губейки около 24% от гласовете. "Видно е, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място", заяви Борисов пред партийния актив в централата на партията, като изказването му беше излъчено на живо във Facebook.

"Сега се хващайте всички победители и си карайте влака", добави той, намеквайки, че ГЕРБ този път няма да участва във формирането на мнозинство в Общинския съвет в Пазарджик. До скоро партията беше част от управлението около кмета Петър Куленски.

Думите на Борисов идват ден след като съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев призова за обединение на всички партии срещу влиянието на Делян Пеевски в града, след като ДПС спечели мнозинство в местния парламент. Още: "Не е чел нито един проектозакон през целия си живот": Трифонов с приятелски огън към Борисов

В речта си Борисов отправи критики както към коалиционните си партньори, така и към опозицията от "Продължаваме промяната – Демократична България", както и към полицията в Пазарджик. Той разкри, че получил съобщение от съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев, в което пишело: "Изядоха те. Погълнаха те."

Преформатиране на кабинета и оставка на Киселова

Критиките на Борисов бяха насочени най-остро срещу коалиционните му партньори в управлението - особено срещу БСП, чиито лидери се похвалиха с увеличен резултат на вота за общински съветници в Пазарджик.

Той нареди на премиера Росен Желязков да "преформатира" управлението, като поиска и оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание, защото не съгласувала с ГЕРБ публичните си изяви. Още: Радан Кънев: ГЕРБ с всеки ден приближават към петото/шестото място не само в Пазарджик

Той обвини партньорите, че са "взели министерствата на концесия" и сменят кадри на ГЕРБ "поголовно", което водело до вътрешно напрежение в партията му по места.

"Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва. Шести сме, никаква отговорност не нося вече. Има първа, втора, трета сила, има "Възраждане", "Величие", "Меч", има алтернатива - проруска, хубава", каза още Борисов.

"Резултатът ще е още по-лош за ГЕРБ, ако останем в такова правителство, Желязков, което е дало министерствата на концесии и те се управляват от кръгове, кръгчета и хора, които изобщо не се занимават с политика и коалиционна култура", каза още той. Още: Редно е Борисов - лидерът на петата* политическа сила в Пазарджик, да подари часовник на победителя

Борисов дори намекна, че може да изтегли министрите си от управлението, въпреки че то е с мандата на ГЕРБ. "Това е ваш личен избор, защото съм дал дума, че ние няма да счупим коалицията. Няма да я счупим, но и няма да стоим по този начин", каза още той.

Лидерът на ГЕРБ заръча на депутатите и членовете на ръководството на партията да отидат по места и да видят "какво от ГЕРБ е изядено". "От вашите доклади зависи дали ще отидем на избори", каза той и посочи, че ръководителят на пазарджишката структура на партията трябва да освободи поста.

Борисов каза още, че на предстоящия висш форум на партията е добре да има промени и в Изпълнителната комисия.