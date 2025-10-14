Нашествие на миризливки в Хърватия

През последните няколко дни в медиите и социалните мрежи хората в Хърватия масово се оплакват от „безпрецедентното нашествие“ на миризливките, предаде хърватската медия "Индекс".

Жителите на Хърватия пишат, че стените и прозорците им са пълни с "вонящи лястовици", че те влизат в апартаментите им, че смърдят и че ги безпокоят, въпреки че са безвредни за хората.

Това явление е често срещано по това време на годината, когато тези насекоми търсят топли убежища, в които да оцелеят.

Новото е, че един инвазивен азиатски вид, т. нар. кафява мраморна дървеница ( Halyomorpha halys ), който е все по-често срещан през последните години, междувременно е станал доминиращ в ЕС и Хърватия. ОЩЕ: Не са войници на НАТО: Вонящи насекоми нападнаха Русия (ВИДЕО)