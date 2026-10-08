Дания: Русия започна саботажи срещу датски компании, доставящи военни продукти на Украйна

Служител на датското разузнаване заяви, че Русия е започнала саботажни атаки срещу датски компании, доставящи продукти на Украйна, след като други действия "не успяха да спрат западната военна подкрепа". Това съобщава "Ройтерс".

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"Тази промяна отразява значителна ескалация в хибридната военна кампания на Москва. През пролетта видяхме много планиране, но много малко изпълнение - а в началото на лятото видяхме, че те започнаха да правят много повече", заяви служителят на конференция за вътрешна сигурност в Копенхаген. Той цитира списък на руското военно министерство с предполагаеми европейски производители на дронове и компоненти за дронове, които Москва твърди, че са потенциални военни цели.

Отбелязва се, че Русия използва необучени агенти за извършване на саботаж - тя вербува бездомни хора и наркозависими чрез Телеграм и други социални медии. Първоначално им се дават прости задачи като разузнаване или правене на снимки на даден обект, а след това те участват в директен саботаж. Служителят заяви също, че ако един новобранец се провали, ръководителят на операцията ще се опита "да реши проблема с помощта на друг, докато не постигне целта си".

Миналия месец датското военно разузнаване заяви, че Русия вероятно ще ескалира хибридните атаки срещу Запада през следващите месеци, след като Германия обвини Русия в опит за атака с дрон срещу летище Лайпциг през август. Кремъл многократно отрече всякакво участие в саботаж или хибридни военни операции. На 7 октомври руското посолство в Копенхаген отново отхвърли всички обвинения, заявявайки, че обвиненията на датските власти са неоснователни.

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