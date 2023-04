Данилов: Путин не е бил в Украйна, ползван е двойник

"Това не беше истинският Путин", заяви в телевизионно интервю секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Олексий Данилов, без да посочва доказателства. "За да говориш с истинския Путин, трябва да се самоизолираш за 10 до 14 дни", добави той.

Според изявление на Кремъл от 18 април, Путин отново е пътувал до зоната на военните действия в Украйна, като се е срещнал с руски военни, сражаващи се в областите Херсон и Луганск, както и с високопоставени офицери. Това бе втората информация за пътуване на Путин до зоната на военните действия, откакто той нареди нахлуването в Украйна на 24 февруари 2022 година.

Точната дата на посещението на войските не се съобщава.

Кремъл публикува и кратко видео, на което се вижда как Путин слиза от хеликоптер и се ръкува с униформени.

Според Данилов обаче човекът, видян в Херсон, е бил "обикновен двойник, каквито, както знаем, има няколко". Украинският служител по сигурността нарече Путин "уплашен човек" и заяви, че идеята той да е решил да посети фронта е просто невъзможна.

Съгласно думите на Данилов украинският президент Володимир Зеленски, който във вторник посети град Авдеевка в Източна Украйна, е "пълна противоположност" на Путин, тъй като многократно е посещавал зоната на военните действия. "Това е разликата с бункерния дядо Путин, който скоро ще се плаши от себе си", заяви Данилов.

