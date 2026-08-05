Турист хвана змия вместо клон: Няколко инцидента с пепелянки в Словения

Началото на август в словенските планини бе белязано от опасни срещи със змии. Само за два дни, близо до хижа Блед змии ухапаха трима туристи, което наложи намесата на хеликоптер с планински спасители и в двата случая, предаде хърватската медия "Индекс". В понеделник по пътеката към прохода Блед, двама 21-годишни чуждестранни граждани преживели неприятна изненада, докато си почивали в тревата край пътя.

Както съобщава Siol.net, и двамата са били ухапани от змия - единият човек по предмишницата, другият по пръста. Въпреки ухапванията, туристите продължили да вървят и след 45 минути стигнали до планинската хижа. Там обаче здравословното състояние на единия от тях внезапно се влошило.

Намесил се хеликоптер

Веднага е извикана помощ и на терен е излетял хеликоптер с дежурен екип на Планинската спасителна служба на Словения. След оказана първа помощ и двамата са транспортирани до болницата.

От полицейското управление на Кран заявяват, че различните следи от ухапвания показват, че наблизо е имало две змии и че всеки човек е бил ухапан от различна змия.

Полицията ще информира и компетентното туристическо дружество за събитието, за да се огледа пътеката.

Турист хваща змия вместо клон

Само ден по-рано, в неделя, в същия район беше регистрирано друго ухапване. Турист се опита да се хване за клон на стръмна част от пътеката за опора, но вместо клон, змия се озова в ръката му и го ухапа за пръста, съобщава Slovenske novice. ОЩЕ: Фатално шоу: Змия ухапа мъж в панталона - агонията го застигна