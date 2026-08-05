Почти половин месец живот без ток в Крим на ВИДЕО. Стоп на огромна порция руски износ през Черно море

"Ситуацията в Крим на 3 август вечерта. Ток няма вече 13 денонощия". Така започва кратък видеоклип на блогърка, която все още живее на незаконно анексирания от Путинова Русия украински полуостров - анексирането стана още в началото на 2014 година и постави основите 8 години по-късно Владимир Путин да подпали и пълномащабна война в Украйна.
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"Хладилниците отдавна са се размразили. Чиниите се мият с дъждовна вода. Кафемелачките вече се използват само ръчно. Телефоните се зареждат директно по улиците и в магазините. Местните телекомуникационни оператори изобщо не работят. Генераторите се разпродават от колите на пазара", се добавя в своеобразния репортаж.
Всичко това е следствие на мащабната въздушна кампания на Украйна, която стартира с пълна сила от началото на лятото, но всъщност основите ѝ бяха положени много по-отдавна. Украинските дронове постоянно атакуват ел. подстанции и енегийни обекти в Крим и това вече съсипва живота на полуострова. Липсата на ток води и до проблеми с водата - защото не работят помпи, необходими да я пренасят. Съответно се увеличават периодите и населените места в Крим, които стоят без вода - Още: След украинските удари: Празни рафтове и рекордни цени в Крим (ВИДЕО)
Руска надежда за Крим няма
Междувременно, една от най-големите руски корабни компании в лицето на FESCO спря да приема нови резервации за превоз на товари през Черно море след загубата на контейнеровоза "Янина". Корабът беше поразен в началото на август от украински дронове и потъна - Още: Обстрели и атаки срещу граждански кораби - в Ормузкия проток и Черно море (ВИДЕО)
FESCO заявява, че засилва мерките за сигурност и търси алтернативни маршрути за доставки.
🚢 Novorossiysk is finished: one of Russia’s largest shipping companies, FESCO, has stopped accepting new Black Sea bookings following the loss of the container ship Yanina— NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2026
The company says it is strengthening security measures and looking for alternative delivery routes.… https://t.co/ivLv1IR6P4 pic.twitter.com/O4JN5xFYfP
Логистичните компании в Русия се опасяват, че товарите отново ще бъдат масово пренасочвани през Далечния изток на Руската федерация. Подобна промяна през 2022 година претовари пристанищата и Транссибирската железница, причинявайки месеци закъснения - а това значи плащане на компенсации за пропуснати срокове и оскъпяване на стоки.
Руският внос сега е изправен пред мрачен избор: рисковият маршрут през Новоросийск или друга огромна пречка - голямото разстояние на превозите и натоварване на маршрутите през Далечния изток, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.