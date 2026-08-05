Почти половин месец живот без ток в Крим на ВИДЕО. Стоп на огромна порция руски износ през Черно море

"Ситуацията в Крим на 3 август вечерта. Ток няма вече 13 денонощия". Така започва кратък видеоклип на блогърка, която все още живее на незаконно анексирания от Путинова Русия украински полуостров - анексирането стана още в началото на 2014 година и постави основите 8 години по-късно Владимир Путин да подпали и пълномащабна война в Украйна.

Още: Първата фаза вече е в ход: Украински военен обяви, че контраофанзивата за деокупацията на Крим е започнала

"Хладилниците отдавна са се размразили. Чиниите се мият с дъждовна вода. Кафемелачките вече се използват само ръчно. Телефоните се зареждат директно по улиците и в магазините. Местните телекомуникационни оператори изобщо не работят. Генераторите се разпродават от колите на пазара", се добавя в своеобразния репортаж.

Всичко това е следствие на мащабната въздушна кампания на Украйна, която стартира с пълна сила от началото на лятото, но всъщност основите ѝ бяха положени много по-отдавна. Украинските дронове постоянно атакуват ел. подстанции и енегийни обекти в Крим и това вече съсипва живота на полуострова. Липсата на ток води и до проблеми с водата - защото не работят помпи, необходими да я пренасят. Съответно се увеличават периодите и населените места в Крим, които стоят без вода - Още: След украинските удари: Празни рафтове и рекордни цени в Крим (ВИДЕО)

Руска надежда за Крим няма

Междувременно, една от най-големите руски корабни компании в лицето на FESCO спря да приема нови резервации за превоз на товари през Черно море след загубата на контейнеровоза "Янина". Корабът беше поразен в началото на август от украински дронове и потъна - Още: Обстрели и атаки срещу граждански кораби - в Ормузкия проток и Черно море (ВИДЕО)

FESCO заявява, че засилва мерките за сигурност и търси алтернативни маршрути за доставки.

🚢 Novorossiysk is finished: one of Russia’s largest shipping companies, FESCO, has stopped accepting new Black Sea bookings following the loss of the container ship Yanina



The company says it is strengthening security measures and looking for alternative delivery routes.… https://t.co/ivLv1IR6P4 pic.twitter.com/O4JN5xFYfP — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2026

Логистичните компании в Русия се опасяват, че товарите отново ще бъдат масово пренасочвани през Далечния изток на Руската федерация. Подобна промяна през 2022 година претовари пристанищата и Транссибирската железница, причинявайки месеци закъснения - а това значи плащане на компенсации за пропуснати срокове и оскъпяване на стоки.

Руският внос сега е изправен пред мрачен избор: рисковият маршрут през Новоросийск или друга огромна пречка - голямото разстояние на превозите и натоварване на маршрутите през Далечния изток, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.