Автентична италианска вечеря до -30% в Kaufland

До 9 август Kaufland предлага голямо разнообразие от италиански продукти на специални летни цени

Паста, сирена, деликатеси и автентични сосове с намаление до -30% предлага до 9 август магазинната мрежа на Kaufland в цялата страна.

За вкусна италианска вечеря клиентите могат да изберат всички продукти Barilla с 30% намаление с Kaufland Xtra, включително паста, лазаня и сосове. В селекцията на хипермаркета влизат още безглутенова паста De Cecco за 4,59 евро/8,98 лв. и прясна паста Rana в различни видове. Така приготвянето на пастата зависи единствено от предпочитанията у дома, а сосовете лесно могат да бъдат обогатени със сушени домати и различни видове песто.

Пълноценно допълнение към италианската вечеря са сираната, като в брошурата тази седмица влизат страчатела Gioiella с 25% намаление, бурата Antica Fattoria само за 1,65 евро/3,23 лв., както и пекорино с 23% намаление. За почитателите на месните деликатеси Kaufland предлага салами от I Tesori и колбаси San Michele с 20% намаление с Kaufland Xtra.

Към италианските си вкусове, веригата добавя и телешки джолан Осо Буко от млади телета от свежата витрина за 13,80 евро /26,99 лв. за килограм. Приготвен бавно, с домати, зеленчуци и ароматни подправки, той носи истинска италианска автентичност. Същото важи и за пуешките предложения от Amadori, сред които филе, крила и бутче, които могат да се превърнат в лека вечеря на фурна, сочна скара или бързо ястие с много средиземноморски аромат.

За още повече италианското настроение веригата предлага Aperol Spritz комбо от 3 бутилки е на цена 7,99 евро/15,63 лв. Безалкохолният вариант пък включва Crodino в промопакет се предлага за 4,99 евро /9,76 лв.

За сладък финал, идва ред и на джелатото. Sobrettiera в разфасовка от 1 кг е на цена 6,99 евро / 13,67 лв. и носи онзи вкус на лято, който спокойно може да се сервира и у дома. В тази разфасовка добрата новина е, че винаги има място за „още малко“.

Клиентите могат да открият над 700 хранителни продукта в активния италиански асортимент на ритейлъра. Седмичните предложения могат да бъдат намерени тук.