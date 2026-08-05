"Бях без колан": Президентът на Словения ще се възстановява 14 дни след катастрофата в Хърватия

Словенският президент Наташа Пирц Мусар е била без колан по време на катастрофата в Хърватия, призна самата тя и определи действията си като грешка, предаде хърватската медия "Индекс". Катастрофата е станала в петък малко преди 17:00 часа в тунела Кастелец на магистралата за Любляна, заради липса на дистанция между ескорта на президента. „Спомням си остра болка, но спасителите стигнаха бързо до мен“, разказва Мусар.

Какви са нараняванията й?

Мусар е пострадала при инцидента, счупвайки ключицата си, пише още хърватското издание.

„Чувствам се добре. Първите два дни, разбираемо, всичко ме болеше. За щастие, фрактурата на ключицата не е толкова тежка, че да се налага операция. Рехабилитацията ще продължи от четири до шест седмици, а в момента трябва да почивам около 14 дни. Мисля, че възстановяването ще бъде бързо“, каза Пирц Мусар пред 24.ur.

Признание и призив за коланите

Тя призна, че не е била закопчана с колан. „Това беше най-голямата ми грешка. Не бях закопчана на втория ред в микробуса и поемам пълна отговорност за тази безотговорност. Не знам какви щяха да бъдат последствията, ако бях закопчана, и е безсмислено да се спекулира с това днес. Факт е, че законът постановява, че пътниците на задните седалки също трябва да бъдат закопчани“, каза тя. ОЩЕ: Президентът на Словения катастрофира след почивката си в Хърватия