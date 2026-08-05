Испания отпуска още над 20 млн. евро на Сеута за приема на непълнолетни мигранти

Испанското правителство ще отпусне допълнителни 25 милиона на Сеута за приема на непълнолетни мигранти. По официални данни в града има 862 чужденци под 18 години, предаде БНР. Средствата са предназначени за грижа за непридружените непълнолетни мигранти, пристигнали в града по време на миграционната криза, съобщи министърът на приобщаването Елма Саис. Тя поясни, че тази сума е допълнение към вече отпуснатите 5,5 милиона евро през юли. Още: "Мъка, ужас и страх": Над 2000 нелегално влезли мигранти все още са в Сеута

Правителството подкрепя Сеута

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"С това решение правителството показва, че е подкрепяло и ще продължи да подкрепя Сеута и по-специално най-уязвимите в автономния град", коментира Саиз. Преди дни местната администрация обяви, че ще пригоди склад и промишлена сграда, за да осигури повече места за прием на непълнолетните мигранти.

Освен това испанската информационна агенция EFE цитира свои източници, според които са създадени два образователни центъра за грижа за непридружени непълнолетни лица, пристигащи в автономния град - конкретно за момичета. Министърът на младежта и децата Сира Рего ще посети Сеута през следващите дни, за да проследи ситуацията и да задейства всички налични механизми за осигуряване на достойни условия за прием на всички тези деца и младежи.

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