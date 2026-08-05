Вторият най-голям руски онлайн търговец призна, че Крим не е в Русия (ВИДЕО)

Вторият по-големина руски онлайн търговец Ozon не счита Кримския полуостров за руска територия. Това показва съобщение на самата компания за електронна търговия - тя казва, че вече не прави доставки до територията на Крим, като от информацията ясно личи, че според Ozon Кримският полуостров не е "в пределите на Русия". Според руския диктатор Владимир Путин обаче Крим е руски.

Russian marketplace Ozon has reportedly stopped delivering goods to occupied Crimea and Sevastopol. Screenshots circulating online show Ozon customer support stating that deliveries are available within Russia and to several foreign countries, but not to the occupied peninsula.… pic.twitter.com/g1L6UpSlnQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2026

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На тази новина внимание обърна и популярният Z-канал "Два майора". "Поради логистични проблеми, Ozon започна да дава странни отговори на нашите другари относно доставките до Крим. Те посочват, че на полуострова всъщност няма табели на Ozon, а само стилизирани табели "Място за вземане" в цветовете на компанията. Така стоят нещата". На всичкото отгоре от публикуваното съобщение излиза, че доставки до Крим няма, но има до Армения, Узбекистан, Беларус, Киргизстан, Казахстан - ОЩЕ: Крим е украински: Приложението на братовчед на Путин го каза

Ozon (Ozon МКПАО) е втората по големина компания за електронна търговия в Русия веднага след Wildberries, която често е наричана "руският Amazon". Тя управлява мащабна платформа тип маркетплейс, собствена логистична мрежа. Компанията, започнала като онлайн книжарница, някога беше сред предпочитаните руски дружества от чуждестранните инвеститори и до 2023 г. депозитарните ѝ разписки се търгуваха на борсата Nasdaq. През 2020 г. Ozon набра 1 млрд. долара при първично публично предлагане (IPO). След като обаче Украйна започна систематично да атакува складови бази на Wildberries, Ozon също изпадна в затруднения - защото украинските удари не са запазени само за Wildberries. Всичко това се отразява пагубно на акциите на Московската фондова борса.

За капак губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев, назначен от руската окупационна власт, призна в официалния си канал в Телеграм, че руски войник е застрелял свой другар, още трима цивилни и е ранил четирима души: