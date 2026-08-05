Хърватия изнемогва от жега: Червен код за екстремни температури в цялата страна

Хърватия продължава да е затисната от гореща вълна. За днес и утре е издаден червен код за екстремно високи температури в цялата страна, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ. Температурите днес на много места ще са до 39 градуса, а за Загреб се очакват 40⁰ С. Промяна на времето се очаква в петък, когато синоптиците се надяват на дъжд, а заедно с това ще последва и спадане на температурите.

Продължителната гореща вълна и високите температури влияят върху организацията на дейностите по железопътната инфраструктура и поради възможни деформации на релсите изискват засилен надзор на състоянието на линиите, за да се запази безопасността на движението, предаде ХРТ, като цитира съобщение на Хърватската железопътна инфраструктура.

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По време на периоди с екстремно високи температури се провежда засилен надзор на състоянието на линиите. Ако се забележи някаква нередност, веднага се въвеждат мерки за сигурност – най-често временно ограничение на скоростта или затваряне на коловоза до отстраняване на дефекта, се подчертава в съобщението.

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