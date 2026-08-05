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Слонче се учи от "леля си" как да се справя с жегите (ВИДЕО)

05 август 2026, 9:23 часа 414 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Слонче се учи от "леля си" как да се справя с жегите (ВИДЕО)

Продължаващата гореща вълна специално в Европа означава, че дори слоновете отчаяно се нуждаят от освежаване. Бебе слонче във Виенската зоологическа градина, което ще навърши годинка на 20 август, се учи как да се справя с жегата, като наблюдава майка си и "леля си".

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По информация на Виенската зоологическа градина, мъжкото бебе слонче прекарва много време с по-възрастна женска слоница, която в момента се наслаждава на къпане в басейна на заграждението им, насърчавайки бебето слонче да последва примера ѝ.

"Нашият млад слон мъжки мъж винаги е в разгара на събитията. Обикновено следва веднага любимата си леля, вече проверявайки колко дълбоко може да влезе в басейна", каза гледачката на зоопарка Джени Буковски, цитирана от беларуската опозиционна медия NEXTA.

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"След като времето за къпане приключи, обикновено е време за кал, последвана от пясъка – което прави перфектната рутина за грижа за кожата", добавя Буковски.

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Жега слон слонове горещина
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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