Слонче се учи от "леля си" как да се справя с жегите (ВИДЕО)

Продължаващата гореща вълна специално в Европа означава, че дори слоновете отчаяно се нуждаят от освежаване. Бебе слонче във Виенската зоологическа градина, което ще навърши годинка на 20 август, се учи как да се справя с жегата, като наблюдава майка си и "леля си".

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По информация на Виенската зоологическа градина, мъжкото бебе слонче прекарва много време с по-възрастна женска слоница, която в момента се наслаждава на къпане в басейна на заграждението им, насърчавайки бебето слонче да последва примера ѝ.

🐘💧The ongoing European heatwave means that even elephants are desperate for some refreshment



A baby elephant at Vienna Zoo, about to turn a year old on August 20, is learning how to beat the heat by watching its mother and "aunt".



According to Vienna Zoo, the male baby… pic.twitter.com/b9s1vGGxW8 — NEXTA (@nexta_tv) August 5, 2026

"Нашият млад слон мъжки мъж винаги е в разгара на събитията. Обикновено следва веднага любимата си леля, вече проверявайки колко дълбоко може да влезе в басейна", каза гледачката на зоопарка Джени Буковски, цитирана от беларуската опозиционна медия NEXTA.

"След като времето за къпане приключи, обикновено е време за кал, последвана от пясъка – което прави перфектната рутина за грижа за кожата", добавя Буковски.

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