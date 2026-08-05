40-те дни натиск на Зеленски срещу Путин: Украйна се похвали, че буквално е разсипала Русия (ВИДЕО)

Приключи 40-дневната кампания за оказване на натиск върху Русия, одобрена и обявена на 25 юни от президента на Украйна Володимир Зеленски. Това беше план с операции на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), в опит да се принуди диктатора Владимир Путин да прекрати пълномащабната си война и да седне на масата за преговори. След интензивни украински удари през този малко повече от месец Кремъл така и не се е съгласил на добросъвестни дискусии за мир, но СБУ все пак се похвали на 4 август с постигнати резултати.

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Над 100 "успешни удара" по стратегически важни обекти в Русия

В рамките на операцията Службата за сигурност на Украйна (СБУ) твърди, че е провела над 100 успешни удара по стратегически важни обекти на територията на Руската федерация и окупираните територии на Украйна.

Освен това президентът Зеленски одобри нови операции за началника на СБУ, генерал-майор Олександър Поклад.

През последните 40 дни СБУ е нанесла удари по предприятия от военнопромишления комплекс, авиобази, средства за противовъздушна отбрана, командни пунктове на руснаците, военни кораби и танкери от „сенчестия флот“, нефтопреработвателни заводи, както и транспортни и военнологистични съоръжения.

DniproOsint says Ukraine struck all 5 ferries serving the Kerch crossing in July as part of its “Logistics Lockdown” campaign. Three were critically damaged and can no longer perform logistics missions. The two remaining vessels, Lavrentiy and Panagia, are now being used as… pic.twitter.com/0neWJCPwZJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2026

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Успоредно с това подразделенията на СБУ, действащи на фронта и в тила на руснаците, са нанесли удари по повече от 21 000 единици военна техника, оръжия и военна инфраструктура и са ликвидирали близо 5000 окупатори, твърдят от службата.

Систематично унищожаване на военната авиация и противовъздушната отбрана на Русия

"Едно от основните направления на кампанията беше последователното унищожаване на авиационната инфраструктура на врага. През този период СБУ нанесе удари по военните летища „Саки“, „Гвардейско“, „Белбек“, „Багерово“, „Енгелс“ и „Ханская“, както и по авиационния завод в Евпатория (на окупирания полуостров Крим - бел. ред.)", обявиха от СБУ.

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В резултат на операциите е бил унищожен стратегически бомбардировач Ту-95МС, потвърдено е и унищожаването на два изтребителя Су-35 и два бойно-учебни самолета Л-39. Нанесени са още удари по хангари със самолети Су-24, Су-30 и Су-30СМ, хангари с дронове „Шахед“ и горивната инфраструктура на летищата.

"Същевременно СБУ систематично отслаби руската система за противовъздушна отбрана. Бяха поразени радарът „Небо-У“, многофункционалният радар 92N6E от комплекса С-400, системата за противовъздушна отбрана „Тор-М2“, системата за противовъздушна отбрана „Панцир-С2“, комплексът за електронна война „Поле-21“, три радара „Подльот-К1“ и радарът „Каста-2Е2“", похвалиха се от СБУ в официалното си съобщение.

Video reportedly shows the moment a Ukrainian fixed-wing strike drone hit a launcher of a Russian S-400 air defense system in occupied Kerch. The battery helped defend the Kerch Bridge and nearby ferry crossings from drone and missile attacks. The date is unknown. #Ukraine pic.twitter.com/EDOlDo5Pgx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2026

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"Санкции" срещу руската горивна инфраструктура

Една от ключовите области на кампанията беше "систематичното унищожаване на горивно-енергийната инфраструктура" на Руската федерация. В рамките на 40 дни СБУ е нанесла удари по 14 нефтопреработвателни завода, десетки нефтобази, резервоарни паркове, нефтопомпени станции, нефтени терминали и нефтена добивна платформа.

Сред най-важните цели са рафинериите в Санкт Петербург, Ярославъл, Нижни Новгород, Перм и Волгоград, три нефтопреработвателни завода в Уфа, комплексът „Първи завод“, нефтопомпените станции в Черкаси и Субханкулово, както и нефтедобивната платформа „Филановски“ в Каспийско море.

WorldMilitares' preliminary analysis says the fire at the Bashneft refinery cluster in Ufa is affecting the L-35-11/1000 catalytic reforming unit and the combined Zheksa processing unit. These are core refinery installations, with catalytic reforming especially important for… https://t.co/IkhqtUvOjF pic.twitter.com/ANh99gN54M — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2026

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Разгром на „сенчестия флот“

Важен акцент на специалната операция беше и руският „сенчест флот“, корабите от който се използват за заобикаляне на международните петролни санкции спрямо Москва.

Поразени са танкерите Blue, Louise 1, Banda, Avero, както и два товарни кораба, попадащи под международни санкции, твърди СБУ.

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Резултати от бойните действия на фронта

Успоредно с операциите на далечно разстояние подразделенията на СБУ продължиха да нанасят загуби на руснаците директно на бойното поле. През посочения период са поразени 24 танка, 63 бронирани бойни машини, 124 артилерийски системи, 22 ракетни системи за многократно изстрелване, 40 системи за противовъздушна отбрана и 14 самолета и хеликоптера, твърдят от службата.

"Отделен акцент беше унищожаването на вражеските безпилотни системи. Бяха поразени над 11 000 безпилотни летателни апарата и наземни роботизирани комплекси, включително 176 дрона „Шахед“ (руската версия „Геран“), както и 712 екипажа на дронове заедно с позициите, пусковите установки и оборудването им", добавят от СБУ.

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"Освен това подразделенията на СБУ систематично унищожаваха складове за боеприпаси и гориво, командни пунктове, комуникационни възли, оборудване за електронна война, военна логистика и друга критично важна инфраструктура на врага", гласи още съобщението.

"Като цяло 40-дневната кампания беше насочена към едновременното отслабване на ключови елементи от руската военна машина. По отношение на интензивността, географския обхват и броя на едновременно поразените стратегически цели тази операция се превърна в ефективен механизъм за въздействие върху държавата агресор. Работата по намаляване на военно-икономическия потенциал на Русия ще продължи", заканиха се от СБУ.

Зеленски: Всеки месец Русия губи около 30 000 войници, така е и през юли

Във вечерното си видеообръщение на 4 август Володимир Зеленски потвърди, че е одобрил нови операции за Службата за сигурност на Украйна. "Днес Олександър Поклад докладва за постигнатото през юли. Определихме приоритетите за август. Благодарен съм на СБУ за отличната ѝ работа. Днес Министерството на отбраната докладва за руските жертви на фронта през юли. Подразделението „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна заема първо място по брой успешни прецизни удари (...) Като цяло през юли всички наши подразделения на фронта ликвидираха 30 272 руснаци – именно с помощта на дронове. Тази цифра включва както убитите, така и тежко ранените. И тя обхваща само случаите, за които има ясни видеодоказателства", каза украинският държавен глава.

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"Така че тенденцията на фронта остава непроменена. Всеки месец Русия губи около 30 000 войници. Нашата армия и всички украински подразделения за отбрана и сигурност ще разполагат с още повече дронове. Благодаря на всички, които защитават Украйна и нашия народ, както и на всички, които ни помагат с ракети за противовъздушна отбрана! Противовъздушната отбрана е наш основен приоритет (...) Слава на Украйна!", завърши Зеленски.