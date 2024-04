Даваш си живота за Путин в Украйна, крадат ти дори тоалетната чиния (ВИДЕО)

Мъжът е родом от Бурятия – именно този регион на Руската федерация е един от тези, даващи най-много войници и жертви в Украйна, защото хората там са с доста нисък жизнен стандарт, а заплащането в руската армия за тях е на непостижимо с друга работа ниво: Частичната мобилизация се отразява тежко на бедна Бурятия

Сега иронията е, че мародери са опоскали всичко ценно за мъжа и семейството му, докато той уж защитава Русия в Украйна – една от опорните точки в огромните лъжи на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин за Украйна: 5-те лъжи в интервюто на Путин с Тъкър Карлсън

Грабено е от всичко, каквото е имало семейството на "военния герой" - колата, дори термометър, както и тоалетната чиния. А огорченият руски "ветеран" пита: "Къде е моралът, след като съм проливал кръв в чужда земя за защита на родината":

This is just brilliant. A resident of Buryatia in Russia, which is some 7,000 km from Ukraine, went to the war, and upon returning home he found that his house had been completely cleaned out by robbers who even stole his toilet.



Now he wonders: he went to war in a foreign… pic.twitter.com/oAKWjRGFye