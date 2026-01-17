Делегация американски конгресмени се опитва да успокои Дания и Гренландия след заплахите на Тръмп

Делегацията от американски конгресмени, пристигнала вчера в Копенхаген, се опитва да увери Дания и Гренландия в подкрепата си на фона на претенциите на президента Доналд Тръмп стратегически важният остров Гренландия да бъде предаден на САЩ. Ръководителят на делегацията, сенатор Крис Кунс, демократ от Делауеър, заяви, че настоящите изявления около Гренландия предизвикват безпокойство в цяла Дания и допълни, че се стреми да деескалира ситуацията.

Допълнително той заяви, че изказванията на Тръмп "са неконструктивни", предупреждавайки, че настоящето поведение спрямо кралството ще нанесе трайни щети на двустранните отношения, цитира го Асошиейтед прес.

"Надявам се народът на Кралство Дания да не се откаже от вярата си в американския народ", заяви Кунс, добавяйки, че САЩ уважават Дания и НАТО "за всичко, което сме направили заедно".

"Почти няма по-добър съюзник за САЩ от Дания. Ако правим неща, които карат датчаните да се питат дали да разчитат на нас като съюзник, тогва защо която и да е друга държава ще се стреми да ни е съюзник и да вярва в нас", допълни Кунс.

Коментарите му контрастираха с тези, идващи от Белия дом. Тръмп се опитва да оправдае призивите си за поставянето на острова под американски контрол, като многократно твърди, че Китай и Русия имат свои собствени планове за Гренландия. Белият дом не изключва възможността за превземане на острова със сила.

