Демонстрации в цял свят в памет на Алексей Навални (ВИДЕО)

Сред страните, отдали почит на Навални, бе и България. Десетки хора се събраха в центъра на столицата, за да изразят недоволството си от ружима в Москва. "Путин, ти си следващият", пишеше на плакати, носени от демонстрантите.

Подобни акции имаше в цяла Европа. За смъртта на Навални скърбиха и в Черна гора.

Стотици хора се събраха и в германската столица Берлин.

"Не умрял, а убит", пишеше на десетки плакати в Италия. Хора от Рим и други градове също излязоха на протест срещу режима на Путин.

Многолюден протест имаше и във френската столица Париж.

Подобно бе положението и в Амстердам.

В Грузия също почетоха смъртта на Навални.

Във Варшава около 200 души се събраха пред руското посолство на митинг. Протестиращите държат плакати, скандират „Навални“, а някои от тях плачат.

In Warsaw, about 200 people gathered in front of the Russian Embassy for a rally



The protesters are reportedly holding posters, chanting "Navalny," and taking turns to address the crowd. Some of them are crying. pic.twitter.com/3cO0KbKFWL