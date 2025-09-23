Войната в Украйна:

След виртуалния министър: Рама се хвали с 10 бременни акушерки от една и съща болница (СНИМКА)

23 септември 2025, 14:16 часа 205 прочитания 0 коментара
След като стана популярен по целия свят с предложението си за виртуален министър "Диела", албанският премиер този път реши да развълнува социалните мрежи, публикувайки снимка на 10 бременни акушерки от една и съща болница, става ясно от офиицалния му "Фейсбук" акаунт.

"Красиво съвпадение. 10 акушерки от родилна болница "Кралица Джералдин" на едно родилно пътуване", написа той във "Фейсбук" и сподели снимка на бременните акушерки. ОЩЕ: Българките раждат все по-късно

Деница Китанова
