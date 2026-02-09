Оставката на Румен Радев:

Зеленски: До дни ще получа първия германски дрон

09 февруари 2026, 10:32 часа 225 прочитания 0 коментара
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че до дни в Украйна трябва да пристигнат първите германски дронове. "Ще получа първия дрон. Производствената линия вече работи", каза Зеленски на брифинг в Киев, коментирайки първите безпилотни апарати от новото немско производствено съоръжение, които ще бъдат доставени в средата на февруари.

Производство на дронове, използващи украинска технология, вече е заработило и във Великобритания, пише Bild. 

Припомняме, че поради масираните руски обстрели, Украйна все повече премества производството на най-търсените си оръжия в чужбина – предимно в Германия, Дания и Великобритания. 

Елена Страхилова
