Зеленски: До дни ще получа първия германски дрон

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че до дни в Украйна трябва да пристигнат първите германски дронове. "Ще получа първия дрон. Производствената линия вече работи", каза Зеленски на брифинг в Киев, коментирайки първите безпилотни апарати от новото немско производствено съоръжение, които ще бъдат доставени в средата на февруари.

Производство на дронове, използващи украинска технология, вече е заработило и във Великобритания, пише Bild.

Припомняме, че поради масираните руски обстрели, Украйна все повече премества производството на най-търсените си оръжия в чужбина – предимно в Германия, Дания и Великобритания.

Още: Няма ток, няма парно: В Белгород почнаха евакуация на деца. Зеленски: Руската енергетика е законна цел (ВИДЕО)