Зловещо или отпускащо? Жена изгори булчинската рокля, за да се откъсне от токсичното си минало (СНИМКИ)

След болезнен развод социалната работничка Линдзи Хордал решава да направи нещо радикално - да изгори сватбената си рокля, снимките от церемонията и документи от брака като символичен жест на освобождение от миналото и ново начало. Тази сцена беше заснета в специална фотосесия и предизвика голям интерес в социалните мрежи като мощна метафора за възраждане и вътрешна трансформация, пише People.

Снимка: Thinkstock/Guliver

Като феникс

Линдзи Хордал описва развода си като "дълъг и изтощителен" и казва, че бракът й е бил "нездравословен". Тя се вдъхновява от тенденцията "wreck the dress", която често се споменава в Pinterest и социалните мрежи — идеи да "унищожиш" своята сватбена рокля като акт на катарзис и преодоляване на токсичното минало.

Още: Сватба като от приказките: Антонио Бандерас омъжи дъщеря си (СНИМКИ)

Фотографката Кристин Дженевив снима целия акт на изгарянето при специална фотосесия на 26 октомври в гориста местност в Британска Колумбия. При подготовката на огъня е бил осигурен и пожарогасител с цел обстановката да бъде безопасна.

Хордал споделя и за символиката на огъня, който чрез "изгарянето сякаш ѝ позволява да се върне към самата себе си". Фотографката споделя, че наблюдава „метаморфоза“: от старата версия на Линдзи към новата, възродена, почти като феникс. Те дори забелязват пламък, който напомня формата на феникс в някои снимки — символ, който се тълкува като знак за възраждане.

Хордал казва, че това е нейното ново начало: "Най-накрая свободна, спокойна и с вътрешен мир, радост и светлина, които заслужавам".

Тя и приятелките ѝ дори отбелязват развода с тематично парти, на което болката се превръща в "празник".

Още: От развод до нов обет: Бившата съпруга на Кевин Костнър се омъжи за най-близкия му приятел

Хордал планира бъдеще: казва, че вярва в любовта и би се омъжила отново - "за правилния човек". Тя съветва други жени, които минават през подобни преживявания, да работят върху себе си - да погледнат себе си в огледалото, да поработят върху себеуважението и границите. След публикуване на снимките в социалните мрежи проектът бързо се разпространява - снимките са получили хиляди харесвания, а фотографката получава запитвания от жени по целия свят, които искат подобна "огнена фотосесия".

Снимка: iStock

Линдзи не е единственият човек, който използва символично унищожаване на сватбени дрехи като част от своето възстановяване от токсична връзка. Това става част от широка тенденция - "wreck-the-dress" или "divorce photo shoots", където бивши съпрузи режисират драматични, често огнени сцени, за да отбележат кулминацията на връзката.