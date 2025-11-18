Спорт:

Зловещо или отпускащо? Жена изгори булчинската рокля, за да се откъсне от токсичното си минало (СНИМКИ)

18 ноември 2025, 16:10 часа 655 прочитания 0 коментара
Зловещо или отпускащо? Жена изгори булчинската рокля, за да се откъсне от токсичното си минало (СНИМКИ)

След болезнен развод социалната работничка Линдзи Хордал решава да направи нещо радикално - да изгори сватбената си рокля, снимките от церемонията и документи от брака като символичен жест на освобождение от миналото и ново начало. Тази сцена беше заснета в специална фотосесия и предизвика голям интерес в социалните мрежи като мощна метафора за възраждане и вътрешна трансформация, пише People.

Снимка: Thinkstock/Guliver

Като феникс

Линдзи Хордал описва развода си като "дълъг и изтощителен" и казва, че бракът й е бил "нездравословен". Тя се вдъхновява от тенденцията "wreck the dress", която често се споменава в Pinterest и социалните мрежи — идеи да "унищожиш" своята сватбена рокля като акт на катарзис и преодоляване на токсичното минало.

Още: Сватба като от приказките: Антонио Бандерас омъжи дъщеря си (СНИМКИ)

Фотографката Кристин Дженевив снима целия акт на изгарянето при специална фотосесия на 26 октомври в гориста местност в Британска Колумбия. При подготовката на огъня е бил осигурен и пожарогасител с цел обстановката да бъде безопасна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Хордал споделя и за символиката на огъня, който чрез "изгарянето сякаш ѝ позволява да се върне към самата себе си". Фотографката споделя, че наблюдава „метаморфоза“: от старата версия на Линдзи към новата, възродена, почти като феникс. Те дори забелязват пламък, който напомня формата на феникс в някои снимки — символ, който се тълкува като знак за възраждане.

Хордал казва, че това е нейното ново начало: "Най-накрая свободна, спокойна и с вътрешен мир, радост и светлина, които заслужавам".

Тя и приятелките ѝ дори отбелязват развода с тематично парти, на което болката се превръща в "празник".

Още: От развод до нов обет: Бившата съпруга на Кевин Костнър се омъжи за най-близкия му приятел

Хордал планира бъдеще: казва, че вярва в любовта и би се омъжила отново - "за правилния човек". Тя съветва други жени, които минават през подобни преживявания, да работят върху себе си - да погледнат себе си в огледалото, да поработят върху себеуважението и границите. След публикуване на снимките в социалните мрежи проектът бързо се разпространява - снимките са получили хиляди харесвания, а фотографката получава запитвания от жени по целия свят, които искат подобна "огнена фотосесия". 

Снимка: iStock

Линдзи не е единственият човек, който използва символично унищожаване на сватбени дрехи като част от своето възстановяване от токсична връзка. Това става част от широка тенденция - "wreck-the-dress" или "divorce photo shoots", където бивши съпрузи режисират драматични, често огнени сцени, за да отбележат кулминацията на връзката.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
огън сватба Булчинска рокля
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес