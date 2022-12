Дезертьор от ЧВК Вагнер стрелял по руски полицаи защото ги помислил за украинци (ВИДЕО)

Въпросният човек беше арестуван в Новошахтинск, Ростовска област, а при стрелбата рани един полицаи. Той вече е изправен пред съда, а там беше интервюиран от контролираната от режима на Кремъл руска информационна агенция РИА Новости.

При краткото интервю дезертьорът каза и, че дори не разбрал, че преминал границата между Украйна и Русия.

The suspect in the shooting of police officers in #Novoshakhtinsk said that he shot at the policemen because he "confused them with the #Ukrainians". pic.twitter.com/ZmBxJZGZWJ