Die Welt: Нападателят в Магдебург е от Саудитска Арабия, дете е загинало при атаката (ВИДЕО)

Нападателят, който се вряза в тълпа в Магдебург, е роден в Саудитска Арабия Според германския вестник Welt, позовавайки се на разузнавателните служби, извършителят е на 50 години. Преди нападението той наел кола под наем, с която отишъл на пазара на Стария град. Той се вряза в коледния базар в града, като се цитират различни данни за загиналите. Според едни източници има 2 загинали, според други жертвите са 11.

Полицията е открила багаж на пътническата седалка, който в момента се изследва от експерти по обезвреждане на бомби. При нападението на коледния базар в Магдебург са загинали един възрастен и едно малко дете, съобщи местната обществена телевизия MDR, като се позова на Райнер Хазелов, министър-председател на провинция Саксония-Анхалт. Според Bild обаче, загиналите са 11. Към момента няма оповестени официални данни. На Facebook страницата на град Магдебург беше публикувано съобщение, че ранените са общо 68 души, 15 от които са тежко ранени.

‼️ The attacker who drove into a crowd in #Magdeburg was born in Saudi Arabia



According to the German newspaper Welt, citing intelligence services, the perpetrator is 50 years old. Prior to the attack, he rented a car, which he then used to drive into the market at the Old Town… pic.twitter.com/4XavsELh5f