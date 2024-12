Директорът на затвора в Оленивка, където убиха 53 военнопленници, бе взривен в автомобила си (ВИДЕА)

Бившият началник на затвора в Еленовка (Оленивка на украински) в Донецка област Сергей Евсюков е бил убит при експлозия на автомобила му тази сутрин, 9 декември. За това съобщават руски телеграм канали. Затворът в Еленовка стана известен след като през юли 2022 г. там бяха зверски убити 53 украински военнопленници, а над 150 бяха ранени. Тогава Украйна директно обвини Русия за умишленото им убийство, а Москва се опита да прехвърли обвинението към Киев, твърдейки че това се е случило след удар с ракета HIMARS, но заключението на ООН бе, че това не е било възможно.

An SUV exploded in Donetsk: two people are in serious condition, — Russian media reports



Footage shows that the vehicle is severely damaged. pic.twitter.com/hUPwHJdFyB