Хуманността се приема като натиск: Македонисти атакуват България и Албания заради безплатните прегледи в Мала Преспа

Македонското дружество "Илинден" - Тирана, което е маргинална организация в Албания и аналогична на непризнатата в България сепаратистка ОМО "Илинден" - осъди "опитите на София да използва за свои цели здравето на жителите на района на Преспа". Повод за твърдението им е, че на 11 септември 2026 г. в държавна клиника в Пустец са били извършени медицински прегледи от български лекари, се казва още в позицията, разпространена в социалните мрежи от председателя на маргиналната организация Никола Гюрджай.

"За всички е ясно, че от години българската държава оказва безпрецедентен натиск върху македонците в Република Албания. За македонците в цяла Република Албания също е ясно, че кампанията за безплатни медицински прегледи е замислена като допълнителен примамлив ход, целящ да подтикне населението от района на Преспа да се самоопредели като българско", пише още дружеството.

Организацията стига и по-далеч, като се обръща към албанските и европейските институции да обърнат внимание "на грубите и безскрупулни действия на български емисари, насочени срещу македонците в Република Албания".

Атака срещу България, но и срещу Албания

За първа година безплатните прегледи се явяват българо-албански проект. Инициативата се осъществява и с подкрепата на Министерство на здравеопазването на Албания, като в прегледите се включват и български, и албански лекари.

От българска страна основната финансова подкрепа е чрез Министерството на външните работи, докато Министерството на отбраната осигурява въздушния транспорт на медиците с военнотранспортния самолет „Спартан“.

В този смисъл македонистката организация напада не само България, но и Албания.

Инициативата се организира за четъврта поредна година и се провежда на два етапа - 11–12 септември и 25–26 септември и обхваща широк спектър от медицински специалности. ОЩЕ: Македонист в Албания преживя катарзис: Разрешава на българите да бъдат българи (ВИДЕО)