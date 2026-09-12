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След смъртта на Йоргос Мазонакис Гърция въвежда нови правила

12 септември 2026, 16:40 часа 962 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
След смъртта на Йоргос Мазонакис Гърция въвежда нови правила

Министерството на здравеопазването в Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето, след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис, съобщава в. „Катимерини“. 54- годишният Мазонакис почина в сряда (9 септември), след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на плазмафереза – процедура, при която определени компоненти се пречистват от кръвта.

Влошаване

Заради влошаване на здравословното му състояние обаче е бил извикан екип на спешна помощ, който го е закарал в болница. Според първоначалната информация певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони процедурата плазмафереза може да се извършва само в болници при определени медицински показания, посочва „Катимерини“.

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Разследването на смъртта на Мазонакис е съсредоточено върху несъответствия в хронологията на събитията в частната клиника в квартал "Колонаки", която, според информация в медиите, била известна с предлагането на регенеративна медицина, терапии със стволови клетки и услуги, свързани с дълголетие и забавяне на стареенето.

Разследване

Разследващите се опитват да установят и кой е наблюдавал Мазонакис и апарата, кой е следил жизнените му показатели, и кога състоянието му се е влошило.

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По информация от медиите служителите на спешната помощ са открили певеца без пулс и спонтанно дишане, с липса на сърдечна дейност. По данни на разследването лекарят им е казал, че в клиниката има дефибрилатор, но той не работи. Разследващите проверяват и търсене в сайт с изкуствен интелект, установено на иззет компютър, за това как се оказва помощ на човек със сърдечен арест.

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На 13 септември Атинската медицинска асоциация започна дисциплинарно производство срещу двамата лекари, които управляват клиниката в квартал „Колонаки“. Те ще се явят пред следовател в понеделник. Лекарите са обвинени в тежко престъпление, свързано с излагане на опасност, довело до смърт.

Обвинение в убийство

Семейството на Мазонакис заяви, че може да поиска преквалифициране на наказателните обвинения в убийство. Предстои да бъдат извършени и токсикологични и хистологични изследвания, които ще помогнат за установяване на причината за смъртта.

Министърът на здравеопазването на Гърция Адонис Георгиадис каза, че медицинските технологии, като терапии със стволови клетки и клетъчно подмладяване, са се развили по-бързо, отколкото са били актуализирани съществуващите закони. 

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Здравното министерство е решило да създаде работна група от юристи и медицински специалисти, която да изработи правила за регулиране на тези центрове за услуги, свързани със здравето и доброто физическо състояние. Във връзка със случая с Мазонакис министърът на здравеопазването каза, че ролята на министерството е да установи дали спешната медицинска помощ е реагирала своевременно и да провери дали в клиниката са извършвани незаконни дейности, както и да бъдат изработени ясни правила за това къде и по какъв начин могат да се извършват процедури, свързани с дълголетието.

Отиде си известният гръцки певец Йоргос Мазонакис (ВИДЕО)

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Гърция здравеопазване подмладяване смърт Йоргос Мазонакис
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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