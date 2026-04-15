Войната в Украйна:

Днипро и Запорожие горят, пак няма ток за руските окупатори, взрив и в руски завод за барут (ВИДЕО)

15 април 2026, 6:42 часа
Снимка: Запорізька обласна військова адміністрація/Телеграм
След като снощи украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че вероятно скоро ще има масирана руска комбинирана въздушна атака, тази сутрин има обявена въздушна тревога за руска атака с далекобойни дронове в Киев. Още от снощи излизат съобщения в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС за атакуващи руски далекобойни безпилотни летателни системи, като тревога има в Одеска област - специално пак украинското дунавско пристанище Измаил, Житомир, Черкаси, Виница, Суми, Харковска област.

Вече има и първи данни за удари. В Днипро (Днепропетровск) е ранена 29-годишна жена, съобщава в официалния си канал в Телеграм ръководителят на военновременната администрация на областта Олександър Ганжа.

Подобно е положение и в Запорожие - ръководителят на местната военновременна администрация Иван Федоров публикува видеокадри и снимки. Паркинг е в пламъци, пожар има и в местно предприятие - неясно какво, спирка на градския транспорт са били атакувани. Има данни за пострадали хора, информацията се уточнява.

В окупираната част на Запорожка област е спрял токът, твърдят назначените от Русия власти. Имаше предупреждения за ракетна атака от украинска страна, а назначеният от руснаците губернатор на Запорожка област Евгений Балицки съобщи в Телеграм, че украински въздушен удар по енергийни обекти е довел до липсата на ток. Неговият "съратник" Владимир Рогов добави, че няма електричество в Мелитопол и цялата южна част на Запорожка област. Изглежда е ударена важна за Мелитопол ел. подстанция.

Вчера взрив стана факт в Казан, в завод за производство на барут. Местните власти в Татарстан казаха, че имало производствена авария - в система за освобождаване на налягане, а има и двама души, които са ранени. Мониторингови канали твърдят, че е избухнал пожар и има частично срутване в завода.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
