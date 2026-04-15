Днипро и Запорожие горят, пак няма ток за руските окупатори, взрив и в руски завод за барут (ВИДЕО)

След като снощи украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че вероятно скоро ще има масирана руска комбинирана въздушна атака, тази сутрин има обявена въздушна тревога за руска атака с далекобойни дронове в Киев. Още от снощи излизат съобщения в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС за атакуващи руски далекобойни безпилотни летателни системи, като тревога има в Одеска област - специално пак украинското дунавско пристанище Измаил, Житомир, Черкаси, Виница, Суми, Харковска област.

Вече има и първи данни за удари. В Днипро (Днепропетровск) е ранена 29-годишна жена, съобщава в официалния си канал в Телеграм ръководителят на военновременната администрация на областта Олександър Ганжа.

Подобно е положение и в Запорожие - ръководителят на местната военновременна администрация Иван Федоров публикува видеокадри и снимки. Паркинг е в пламъци, пожар има и в местно предприятие - неясно какво, спирка на градския транспорт са били атакувани. Има данни за пострадали хора, информацията се уточнява.

В окупираната част на Запорожка област е спрял токът, твърдят назначените от Русия власти. Имаше предупреждения за ракетна атака от украинска страна, а назначеният от руснаците губернатор на Запорожка област Евгений Балицки съобщи в Телеграм, че украински въздушен удар по енергийни обекти е довел до липсата на ток. Неговият "съратник" Владимир Рогов добави, че няма електричество в Мелитопол и цялата южна част на Запорожка област. Изглежда е ударена важна за Мелитопол ел. подстанция.

Вчера взрив стана факт в Казан, в завод за производство на барут. Местните власти в Татарстан казаха, че имало производствена авария - в система за освобождаване на налягане, а има и двама души, които са ранени. Мониторингови канали твърдят, че е избухнал пожар и има частично срутване в завода.

