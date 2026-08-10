"Украинците ще направят "Пейтриът" по-евтин и по-добър": От какво наистина се уплашиха САЩ?

Истинската причина САЩ да се дърпат да предоставят лиценз на Украйна за противоракетните системи Patriot е страхът от конкуренция, а не всички останали претексти, които се използват за обяснение пред медиите и обществото. Опасенията на САЩ са, че ако й бъде предоставен лиценз, Украйна ще намери начин да подобри и усъвършенства системите Patriot и ще започне да ги произвежда хем по-евтино, хем в по-големи количества, хем по-бързо от американските отбранителни компании Raytheon и Lockheed Martin, става ясно от материал на The Atlantic. Защото Украйна вече многократно доказа способността си бързо да се адаптира и да модернизира дори и най-сложните оръжия.

Авторът на статията Майкъл Вайс пише, че двете компании публично обясняват резервите си относно предоставянето на лиценз на Украйна с "рискове от кражба на интелектуална собственост и неоторизиран трансфер на технологии". Но служител от Белия дом е заявил при условие на анонимност, че истинската причина е страхът от конкуренция от страна на украинците. Не бюрократичните спънки и забавяния, както заяви вчера украинският президент Володимир Зеленски, а тъкмо нежеланието на САЩ да видят един наистина мощен конкурент в лицето на Киев. "Занимаваме се с хартийки, но срещу нас не летят хартиени ракети": Зеленски избухна за лиценза за "Пейтриът"

Когато през юли тази година Зеленски за пореден път на среща с президента Доналд Тръмп повдигна въпроса за лиценз за производството на ракети-прехващачи "Пейтриът", Тръмп отказа, позовавайки се на ограничените американски запаси и приоритетите на САЩ в Близкия изток. През последните шест месеца САЩ са изразходвали приблизително две трети от запасите си от ракети "Пейтриът" във войната срещу Иран, сочат данните на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS). Именно заради това, знаейки, че САЩ са изчерпали резервите си и няма как да доставят на Украйна, Русия ескалира ракетните си удари през последния месец и то основно срещу украинската столица. И почти всички тези ракети достигнаха целите си, тъй като украинските сили изпитват критичен недостиг на ракети "Пейтриът", на практика те в момента явно са на нула.

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Още един момент - два дни след срещата си с украинския президент, Тръмп, в интервю за Financial Times, нарече "Пейтриът" "изключително оръжие" и заяви, че САЩ "трябва да внимават на кого го лицензират".

Но дори ако Вашингтон предостави на Украйна лиценз, установяването на мащабно производство ще отнеме години, казват още експертите. И точно за това, Зеленски се стреми към незабавно попълване на запасите. Според съобщенията, по време на срещата в Овалния кабинет на 28 юли той е поискал от Тръмп "няколкостотин" ракети-прехващачи - нещо, което Тръмп е отказал.

Но Украйна паралелно с това развива ударно свои собствени програми за противоракетна отбрана, както и балистични ракети. "Украйна има активни програми за разработване на почти всичко, от което се нуждае, и в бъдеще възнамерява да стане напълно самодостатъчна. Засега обаче тя все още разчита почти изцяло на своите съюзници за ракети-прехващачи", казва анализаторът по сигурността Колби Бъдвар.

Идеята за предоставяне на лиценз за "Пейтриът" за Украйна не е нова. Както заяви самият Зеленски, той е повдигал този въпрос още по време на президентството на Джо Байдън и то през първата година от войната. "Представете си, ако ги бяхме получили [лицензите] преди четири години. Вече щяхме да произвеждаме "Пейтриът" за всички. И Европа, която също иска да има "Пейтриът", противобалистични системи и ракети, вече щеше да има всичко", каза вчера Зеленски.

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Действително, след войната Украйна би могла да предоставя произвежданите от нея излишни системи "Пейтриът" на САЩ или да ги препродава на съюзниците. А всъщност тя можеше да го прави дори и докато трае войната, предвид опита си при използването на ракетите - изключително ефикасно и пестеливо, така че даже докато боевете продължават, на нея щяха да й остават излишъци.

Всъщност авторът Майкъл Вайс пише и друго и то е много съществено - Украйна се превърна в "образцов съюзник", един термин, който навремето бе използван по адрес на Израел от заместник-министъра на отбраната по въпросите на политиката Елбридж Колби. Благодарение на своите постижения в иновациите и военното дело Украйна днес вече не е толкова държава, търсеща членство в НАТО, а е по-скоро безценен източник на военни технологии и ноу-хау. "Ако някоя страна в Европа има мотивацията и експертизата да се превърне в ключово звено в американската верига за военни доставки, това е именно Украйна", пише Вайс.

И добавя: "Въпросът е дали администрацията на Тръмп осъзнава това – или все още вярва, че държи всички карти. Предоставянето на лиценз за "Пейтриът" на Украйна няма да е отстъпка за държава клиент, водеща безнадеждна война. Това би могло да бъде началото на споразумение за производство, което в крайна сметка ще служи на интересите на САЩ".

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI