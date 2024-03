Докато Русия засипва с ракети Украйна, атаките по Белгород не стихват (ВИДЕО)

Твърденията на руските власти не могат да бъдат проверени. Украйна обикновено не коментира предполагаеми нападения на руска територия. Атака обаче е имало и това се вижда от кадри в социалните мрежи:

One person was killed, several wounded as a result of the morning shelling of Belgorod - regional governor Gladkov



According to local media, a woman who was walking along the street with two dogs at the time of the shelling was killed, the shell exploded a few meters away from… pic.twitter.com/CwRM5cjnf2